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Американцы захотели слушаться врачей вместо Трампа

Американцы захотели слушаться врачей вместо ТрампаФото: Misha Friedman / Getty Images

Согласно недавнему опросу, проведенному группой исследователей, американцы хотели бы слушать врачей и ученых, доверив им решения по коронавирусу. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи в феврале этого года опросили 718 человек, жителей США разного пола, национальности и возраста. Согласно результатам, большая часть из них (примерно 53 процента) хотели бы, чтобы вместо президента страны Дональда Трампа и Конгресса борьбу с коронавирусом возглавили ученые и медики. Исследователи отметили, что в целом американцы скорее доверяют вторым, нежели Белому дому.

Издание добавляет, что такие результаты могут быть связаны с тем, какая обстановка была в феврале: тогда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не охарактеризовала ситуацию с коронавирусом как пандемию, а в США было всего несколько сотен зараженных. Science Alert обращает внимание на то, как американцы повели себя позднее: согласно другим исследованиям, большая часть жителей страны соглашается на меры правительства.

28 апреля стало известно, что большая часть людей по всему миру не готовы спокойно покинуть дома после окончания эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствовали данные опросов, проводившихся среди жителей 14 стран. Самое большое число тех, кто боится вновь выйти на улицу, было зафиксировано в Индии (78 процентов опрошенных).

# В мире
По материалам: lenta.ru

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