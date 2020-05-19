Apple отвергла заявление генпрокурора США об угрозе нацбезопасности

Лидия Мартынова

Компания Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности Штатов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Apple.

Ранее Барр заявил, что политика американской компании Аpple по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает нацбезопасности США и неприемлема. По его словам, на то, чтобы взломать смартфон преступника, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в прошлом году, у правоохранительных органов ушло целых четыре месяца, так как Apple отказалась помогать в этом. По его словам, в течение последнего года он обсуждал с крупными технологическими компаниями варианты сотрудничества, но продвинуться в этом вопросе не удалось. Барр отметил, что преступник был связан с террористической группировкой "Аль-Каида"*.

"Apple ответила на первые запросы ФБР об информации спустя лишь несколько часов после атаки 6 декабря 2019 года и продолжала помогать правоохранительным органам в ходе их расследования. Мы предоставили каждую деталь информации, которая у нас была, включая резервную копию iCloud, информацию об аккаунте и данные транзакций со множеством аккаунтов, мы оказывали техническую помощь и помощь с расследованием офисам ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе, Нью-Йорке в течение следующих месяцев", - приводит агентство заявление компании.