Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Барбершоп «Haft» – лучший сало красоты для мужчин в Санкт-Петербурге

Барбершоп Haft

Уже давно мужчины не ходят к парикмахеру. Сейчас они посещают салоны красоты для мужчин, которые называются барбершоп. Только в таких, поистине мужских парикмахерских, вы сможете сделать действительно модную прическу, подстричь бороду или усы, послушать любимую музыку и даже выпить холодного пива.

«Haft» – лучший барбершоп в Санкт-Петербурге

Салон красоты для мужчин «Haft» осуществляет свою деятельность уже более 7 лет и за такой серьезный срок смог достойно себя зарекомендовать в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет качественные услуги мужской стрижки по самым низким в Северной столице ценам.

Если вы ищите действительно хорошего мастера мужской стрижки в Санкт-Перетбурге, вам непременно стоит посетить барбершоп «Haft». На официальном сайте салона haftbarbershop.ru размещена подробная информация по всему ассортименту предоставляемых услуг. И поверьте, данный барбершор гарантируем лучшее качество и минимальную цену на стрижки для настоящих мужчин.

Профессиональные парикмахеры – мастера мужской стрижки

Количество парикмахерских в городе растет как грибы. Но вот настоящих, действительно стоящих мужских мастеров не так просто найти. Парикмахеры салона «Haft» являются истинными мастерами своего дела. Любые процедуры выполняются со всеми мерами соблюдения безопасности, как для клиента, так и для мастера.

Модельные стрижки выполняются в соответствии с новейшими и последними трендами в сфере мужской моды. Стрижка бороды или усов выполняется исключительно классическим, ручным инструментом. Именно такой подход гарантирует вам непревзойденный стиль, который обязательно оценят друзья и представительницы противоположного пола.

Кстати, ознакомиться с наиболее популярными моделями и работами великолепных мастеров вы сможете на официальном сайте барбершопа «Haft» по адресу haftbarbershop.ru в разделе «Медиа». Здесь же представлено подробное описание всех выполняемых процедур не только по фотографиям, но и с видео сопровождением. Только настоящие мужские стрижки от профессиональных парикмахеров в барбершопе «Haft»!

# Красота и здоровье

Последние новости

Рябков не считает, что последствия коронавируса отрезвят "ястребов" США
Рябков не считает, что последствия коронавируса отрезвят "ястребов"
В США получены обнадеживающие результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса
В США получены обнадеживающие результаты клинических испытаний
Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам
Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для
В СБУ открестились от интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
В СБУ открестились от интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Актер из «Дальнобойщиков» вспомнил пьяную драку со Шнуровым
Актер из «Дальнобойщиков» вспомнил пьяную драку со Шнуровым
Женские секреты: как выбрать дамскую сумочку, чтобы привлечь удачу в любви и других сферах
Женские секреты: как выбрать дамскую сумочку, чтобы привлечь удачу
Евровидение в России смотрели два миллиона зрителей
Евровидение в России смотрели два миллиона зрителей
Депутат: в законе об аренде должны быть учтены интересы обеих сторон
Депутат: в законе об аренде должны быть учтены интересы обеих сторон
Барбершоп «Haft» – лучший сало красоты для мужчин в Санкт-Петербурге
Барбершоп «Haft» – лучший сало красоты для мужчин в Санкт-Петербурге
Минстрой Подмосковья проконтролирует возобновление строительных работ
Минстрой Подмосковья проконтролирует возобновление строительных работ
Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены мертвыми в своей квартире
Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены
Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан
Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»
Бесплатный барбершоп и носки в подарок - московское метро подготовилось к 23 февраля
Выбираем салон красоты
DOUGLAS – ваш партнер в мире красоты