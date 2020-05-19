Белорусский бензин обошел «налоговый маневр» в России

Анастасия Иванова

Белоруссия увеличила продажи бензина в Россию в сотни раз. Их объемы почти сравнялись с показателями продаж на Украине. Белорусское моторное топливо, произведенное в основном из российской нефти, продают оптом в России дешевле, чем местное.

В апреле продажи бензина из Белоруссии в Россию составили 49 тыс. тонн, а в мае — 27 тыс. тонн. Таковы данные торгов моторным топливом с поставкой через промежуточные железнодорожные станции из Белоруссии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Продажи автомобильного бензина в апреле и мае в сотни раз превышают показатели всего прошлого года. По данным агентства Argus, в 2019 году из Белоруссии в Россию поступило всего 200 тонн топлива.

Свидетельством стремительного роста поставок может быть и общая сумма договоров ООО «Европейская трейдинговая компания», которые общество заключило с клиентами на СПбМТСБ. ООО является единственным представителем по реализации нефтепродуктов производства ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» в России и в апреле сумма его контрактов выросла по сравнению с мартом в 48 раз — до 3,4 млрд рублей. Это — 6% суммы всех договоров, заключенных в апреле на СПбМТСБ по разделу «Нефтепродукты».

В апреле оптовые поставки бензина из Белоруссии с доставкой до станции назначения обходились покупателям не менее, чем на 500 рублей дешевле, чем российский бензин, сообщает агентство Argus. При том что предложение топлива отечественного производства сократилось. Правительство согласилось снизить компаниям до 30 июня нормативы обязательных биржевых продаж нефтепродуктов с 10% до 5% от их производства, чем отечественные производители и воспользовались.

«Владельцы некоторых сетей АЗС в этих условиях в апреле стали формировать запасы недорогого белорусского топлива, ожидая в дальнейшем роста спроса на бензин и удорожания топлива на оптовом рынке после ослабления карантинных мер», — заметили в Argus. Там подсчитали, что продажи бензина в Россию приносили белорусским компаниям на $ 100 за тонну больше, чем, например, поставки в направлении латвийского Вентспилса.

Ранее Россия не была в отличие от Украины премиальным рынком для белорусских производителей. Весной же цены на нефть рекордно упали, но стоимость бензина в России практически не изменилась из-за демпферных отчислений отечественных производителей в бюджет. У белорусских компаний таких обязательств нет, что и стало их конкурентным преимуществом на российском рынке.

По объемам продаж российский рынок для Белоруссии догнал украинский. По данным «Консалтинговой группы А-95», в апреле на Украину поступило 44 тыс. тонн бензина из Белоруссии.

По данным Белстата, в первом квартале 2020 года отечественные НПЗ производили в среднем 190 тыс. тонн бензина в месяц. Таким образом, на Россию приходится сейчас четверть производства.

При этом сам Минск еще в начале марта дал от ворот поворот российскому бензину в стране. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом поднял акцизы на импорт нефтепродуктов, чтобы заставить российские компании, владеющие АЗС, покупать топливо сугубо у местных производителей. Для них это стало существенной поддержкой, так как российские нефтяники владеют в стране почти двумя сотнями автозаправочных станций, которые составляют почти четверть рынка.

Таким образом, Белоруссии удалось достаточно удачно сыграть во время кризиса на нефтяном рынке. Что, впрочем, не исключает того, что такая ситуация была согласована с российским руководством в качестве частичной компенсации за налоговый маневр и может быть выгодна отдельным российским нефтяным компаниям.

Несмотря на импорт в Белоруссию нефти из Норвегии, Саудовской Аравии и в скором будущем из США, основным поставщиком сырья остается Россия и, в частности, «Роснефть». Как заявили в компании, с апреля по декабрь она поставит ОАО «Нафтан», ЗАО «БНК» и ОАО «Мозырский НПЗ» до 9 млн тонн нефти с премией $ 5 за тонну.

В то же время «Роснефть» косвенно владеет 21% акций «Мозырского НПЗ» и ей выгодно, чтобы произведенный в Белоруссии бензин поставлялся в Россию. Тогда компания не делает демпферные отчисления в бюджет, как при производстве бензина в России. И нет особой конкуренции, так как правительство согласилось снизить нормативы обязательных продаж нефтепродуктов на бирже с 10% до 5% для российских производителей.

Так, например, белорусским бензином на СПбМТСБ начали активно торговать с 6 апреля. Тогда же «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источники, что перед началом торгов по внутренней торговой системе СПбМТСБ разослала сообщение о том, что «Роснефть» сегодня торговать не будет «по техническим причинам». «Источник в отрасли сообщил, что произошел сбой торговой системы компании. По его словам, «Роснефть» уже завтра может возобновить торги на СПбМТСБ. По словам одного из собеседников агентства, в начале торгов «было некое замешательство из-за ситуации с «Роснефтью», но потом на биржу вышла «Белорусская нефтяная компания» и своим предложением закрыла выпавшие объемы «Роснефти», — сообщало агентство.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отмечает, что в ситуации низких цен на внешних рынках механизм демпфера работает так, что нефтяные компании доплачивают государству за возможность продавать нефтепродукты на российском рынке, и импортировать белорусское топливо может быть выгоднее, чем производить его на собственных НПЗ. «С другой стороны, правительство России будет препятствовать масштабному импорту нефтепродуктов из других стран. Скорее, „Роснефти“ было бы выгодно покупать нефтепродукты у белорусских НПЗ по относительно низким ценам и продавать их на европейском или украинском рынках. Но вряд ли Белоруссию устроят такие цены, которые могут предложить российские компании. Поэтому перспективы импорта белорусских нефтепродуктов в Россию ограничены», — отмечает ведущий аналитик ФНЭБ.

В среднем Россия потребляет 35 млн тонн бензина в год и Белоруссия обязана была по межправительственному соглашению продавать до 2017 года часть бензина в Россию за беспошлинные поставки нефти. Три года назад, однако, российские НПЗ увеличили мощности до полного обеспечения спроса и, как заявил министр энергетики Александр Новак, у Белоруссии больше нет обязательств по поставкам нефтепродуктов в Россию.

Напомним, что российское правительство планирует запретить импорт моторного топлива в страну до 1 октября, однако официального решения пока нет. Как отмечали эксперты, затраты на доставку сделают почти любое завозное топливо не дешевле российского и логистические преимущества могут быть только у Белоруссии.