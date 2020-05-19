Билл Гейтс посоветовал читать про «испанку»

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс составил собственный рейтинг полезных занятий на карантине, который опубликовал в своем блоге GatesNotes. Среди прочего он посоветовал читать книгу про «испанку» — испанский грипп, поразивший большую часть Европы и США в 1918-20 годах.

Книга Джона Барри «Великий грипп: эпическая история величайшей чумы в истории» рассказывает о сложностях, с которыми столкнулось человечество, когда сразу после окончания Первой мировой войны в Европе началась эпидемия гриппа. Он получил название испанского (или в простонародье «испанки»), поскольку первые сообщения о заболевших появились именно в этой стране. Болезнь распространилась на многие страны, дошла до Северной Америки и продлилась три года. Всего от нее умерли, в зависимости от оценок, от 17 до 100 миллионов человек.

Также Гейтс посоветовал еще четыре книги, чтение которых станет полезным занятием на время карантина. Это «Выбор» Эдит Евы Эгер (мемуары бывшей узницы концлагеря в Аушвица), «Облачный атлас» Дэвида Митчелла (монументальный роман о героях из шести разных эпох), «Поездка длиною в жизнь» Боба Айгера (руководство по управлению крупной корпорацией от бывшего главы Disney) и «Хорошая экономика для трудных времен» Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло (научно-популярная работа, объясняющая природу неравенства).

Также Гейтс включил в список несколько телешоу и фильмов, игровых и документальных. Одним из любимых фильмов он назвал триллер 2001 года «Шпионские игры» с Бредом Питтом и Робертом Рэдфордом в главных ролях. Заслуживающие внимания сериалы, по мнению миллиардера: «Миллион мелочей», «Это мы» и «Озарк».

Билл Гейтс за последнее время часто становился героем публикаций и псевдодокументальных фильмов, в которых исследуется конспирологическая теория о его причастности к распространению коронавируса. По мнению авторов, Гейтс заинтересован в разработке и массовом применении будущей вакцины, чтобы с ее помощью вживлять в людей по всему миру микрочипы.

Одним из поводов для подобных обвинений и построения целых теорий на их основе послужило выступление миллиардера пятилетней давности на платформе Ted. В нем бизнесмен предполагал, что в обозримом будущем наиболее разрушительные последствия человечеству принесут не войны, а глобальные эпидемии новых вирусов.