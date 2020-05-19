Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию

Алексей Вольцев

Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Приморского края.

Ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на борту - 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет.

Представитель пресс-службы правительства региона сообщил, что на борту самолёта, прибывшего во Владивосток, находилось 408 пассажиров, а не 245, как утверждал консул.

"Борт воздушного судна доставил 408 человек, 207 из которых - жители Приморского края", - сообщил собеседник агентства.

Ранее власти региона со ссылкой на краевой оперативный штаб по коронавирусу сообщили, что остальные пассажиры - 201 человек – транзитные.