Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию
Сегодня, 07:49 Алексей Вольцев
Более 400 россиян вернулись вывозным рейсом из Таиланда в Россию по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Приморского края.
Ранее генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что на борту - 245 россиян, в том числе 10 детей до двух лет.
Представитель пресс-службы правительства региона сообщил, что на борту самолёта, прибывшего во Владивосток, находилось 408 пассажиров, а не 245, как утверждал консул.
"Борт воздушного судна доставил 408 человек, 207 из которых - жители Приморского края", - сообщил собеседник агентства.
Ранее власти региона со ссылкой на краевой оперативный штаб по коронавирусу сообщили, что остальные пассажиры - 201 человек – транзитные.
По материалам: ria.ru