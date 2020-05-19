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Более 850 тысяч человек стали зрителями онлайн-акции "Ночь в музее"

Более 850 тысяч человек стали зрителями онлайн-акции "Ночь в музее"
Трансляции онлайн-акции "Ночь в музее" посмотрели более 850 тысяч человек, самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ежегодная акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, прошла в столице 16 мая. Все мероприятия были в онлайн-формате.

"Все-все онлайн-события "Ночи в музее" посмотрели около 850 тысяч человек. Участников ждали видеоэкскурсии, лекции, квесты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.


По ее словам, онлайн-формат позволил значительно расширить аудиторию акции, так как в 2019 году "Ночь в музее" посетили 529 тысяч человек. В этом году прирост составил более 300 тысяч человек.


"Самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики. Виртуальными гостями мероприятия "60-е: наш космический квартирник" стали 114 тысяч человек, а в онлайн-баттле "Космос vs фантастика" приняли участие 108 тысяч пользователей", - добавляется в сообщении.

В числе лидеров оказались также Музей Москвы, Музей Булгакова и Музей истории ГУЛАГа.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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