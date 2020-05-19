Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Влада Некрасова

Почти до нуля

В марте Россия в три раза сократила вложения в американские государственные облигации — с 12,58 миллиарда долларов до 3,8 миллиарда. Это менее одного процента международных резервов. От казначейских бумаг США избавляются и другие центробанки мира. Почему инвесторы бегут с рынка трежерис — в материале РИА Новости.

Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.





Как отметили в Вашингтоне, это первое существенное сокращение российских инвестиций в госдолг правительства США за последние месяцы. Еще два года назад Центробанк распродал практически весь портфель трежерис, опасаясь их заморозки в рамках санкций.

В 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 170 миллиардов долларов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис. Но после того, как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, от этих бумаг начали избавляться.