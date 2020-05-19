Чеченский писатель: Советский народ погиб в 1941—1945 годах

Алексей Вольцев

Распад СССР произошел вследствие того, что Советский Союз в Великую Отечественную войну потерял 26 миллионов своих лучших граждан, считает чеченский писатель Герман Садулаев.

«Недавно показали социальный ролик. 1941-й год, май, школа, выпускной класс. Учительница спрашивает: кто кем хочет стать? Отвечают: я врачом, я машинистом, я учителем. Никто никем не стал. Всех убили. Военный историк Алексей Исаев, подводя точку в споре о потерях СССР, говорит: скорее всего, демографические потери составили 26 миллионов. Из них около 11 миллионов боевые потери и 15 миллионов — мирное население. 26 миллионов — огромный убыток для страны, в которой по переписи 1939 года проживало около 170 миллионов, а к 1941 году, с учётом только что присоединённых территорий, возможно, 190−200 миллионов человек. Мало того, что убиты были каждый седьмой-восьмой, но ещё был непоправимо нарушен гендерно-возрастной баланс. Остались старики и дети, остались женщины, а мужчины самого важного и продуктивного возраста были почти все похоронены. Если же посчитать и тяжелораненых, инвалидов, становится совсем страшно», — пишет Садулаев в своем блоге на портале газеты «Завтра».

Как говорит чеченский писатель, «демография — не демагогия, дыру в населении лопухом не прикроешь». Садулаев вспоминает, что в Конституции СССР 1978 года как источник власти упоминалась единая историческая общность — советский народ. «Нас часто спрашивают: куда девался „советский народ“, почему не защитил в 1991 году „красную империю“? Выходит, что никакого „советского народа“ и не было, одна фикция? А это он и был, советский народ, 26 миллионов. Война всегда забирает лучших. Из погибших в боях, в тылу, в оккупации, многие были теми самыми „новыми людьми“: коммунистами, комсомольцами, активистами, комиссарами. Самые верные погибали первыми. У тех, кто к советской власти относился прохладно, было больше шансов выжить, отсидеться в тылу или в неприметном коллаборационизме», — считает автор.

«После войны мы очень старались и многого достигли: атомная энергетика, космос, реальный социализм. Но победить во второй войне, холодной как нож бандита, нападающего исподтишка в подворотне, мы не смогли. Не потому что не хватило нефтедолларов или чего-то ещё. Главная сила страны всегда в людях. Людей нам не хватило. В 1945 году мы победили, но советский народ был обескровлен. Тот, что взрастал на алой ниве революции и Гражданской войны, новые легионы „красной империи“, преданные, сознательные, люди будущего. Те, кто должны были построить светлое завтра. Они бы и построили. Если бы их не убили. Немножечко другие люди стали к концу ХХ века большинством. Уже не такие верные, не такие страстные. В них постепенно угасало пламя, породившее советский народ», — говорит Садулаев.

Автор также говорит о том, что демографическая катастрофа 1941−1945 годов уничтожила у СССР резервы, которые были необходимы для победы в холодной войне. «Банально не хватило количества людей, чтобы держать огромные пространства, чтобы развивать индустрию, строить города, железной пятой вставать в окрестных „бантустанах“. Добавьте СССР тогда 50 миллионов — и мы посмотрели бы, кто выиграет в мировой гонке с Западом», — говорит Герман Садулаев.

В своем автобиографическом романе «Я — чеченец!» Садулаев, говоря о распаде СССР, вспоминает депортацию чеченцев в 1944 году: «Когда нас выселили (в 1991 году. — ИА Newstes) в одночасье из родной страны, не было ни товарных поездов, ни пулеметчиков. Может, по телевизору, в программе „Время“, передали тайный психический код, и мы все погрузились в глубокий сон. Тогда нас, спящих, погрузили в товарные поезда, погрузили в контейнеры и увезли. Они долго готовили эту операцию. В тот раз (в 1956 году, когда чеченцам разрешили вернуться из депортации. — ИА Newstes) мы вернулись. В 1991 году нас выселили без права возвращения. А что наша Родина? Она осталась, пустая, горестная. Как кошка, у которой ночью отобрали ее котят, всех до единого. Их положили в полиэтиленовый пакет, залепили скотчем и бросили в канализационный люк. И придушенный писк скоро смолк в гулком бетонном колодце. А она ходит, потерянная, смотрит снизу вверх на занятых своими делами хозяев и мяукает, удивленно и жалобно. Наша Родина».

Герман Садулаев родился в 1973 году в Чечено-Ингушской АССР, в райцентре Шали. Еще в школе начал писать статьи и рассказы. По образованию — юрист, выпускник юридического факультета СПбГУ. С 1990-х годов живет и работает в Петербурге. Известность Садулаеву принес вышедший в 2006 году документальный роман «Я — чеченец!», посвященный чеченским событиям 1990-х годов. В 2012 году Садулаев опубликовал сборник очерков по истории Чечни, названный «Прыжок волка». Статья Садулаева «Молитесь за русских», вышедшая в конце августа 2013 года, считается манифестом всех сторонников Русского мира.

Артур Приймак

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