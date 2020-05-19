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Численность безработных в России может достигнуть 2,5 млн человек- Минтруд

Численность безработных в России может достигнуть 2,5 млн человек- Минтруд

Количество зарегистрированных безработных в России уже достигло 1,6 млн человек, но рост продолжится в мае и июне. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, ожидается 2,5 млн зарегистрированных безработных, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн.

«Пока мы движемся по такому сценарию: 5,2−5,3 млн безработных по методике МОТ и 2,5 млн зарегистрированных безработных», — сказал министр.

При этом он отметил, что в апреле на фоне распространения коронавируса в России более 1,1 млн жителей страны нашли новую работу.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, Котяков говорил о росте числа безработных до 1,4 млн человек. По его словам, это было спрогнозировано и ситуация не является угрожающей для рынка труда.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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