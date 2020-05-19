Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций
Сегодня в театре Вахтангова первый спектакль его нынешнего художественного руководителя Римаса Туминаса, в Ленкоме "Женитьба" в постановке Марка Захарова, а в "Геликон-опере" — "Кофейная кантата" Баха. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (19 мая) до 1:30 (20 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2017 года "Идоменея" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Жана-Пьера Поннеля, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Надин Сьерра, Эльза ван ден Хевер, Элис Кут, Мэтью Поленцани, Алан Опье.


приглашает на экскурсию куратора Елены Герасимовой по выставке скульптуры "Книга природы". Экспонаты предоставлены Палеонтологическим музеем и московскими скульпторами для проекта "Язык скульптуры по Брайлю".

В 12:00 в YouTube-канале РАМТа появится вторая глава романа "Лада, или Радость" Тимура Кибирова о счастливой любви в российской глубинке, по которому в 2013 году Марина Брусникин поставила спектакль. Актеры Нелли Уварова, Татьяна Матюхова, Алексей Блохин, Наталья Чернявская, Александра Акинтьева, Анна Ковалева, Владислав Погиба и Александр Гришин прочитают роман с авторскими комментариями и личными замечаниями. Первую главу можно посмотреть там же.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Героя мема «Не возвращайся никогда» нашли в США 20 лет спустя
Героя мема «Не возвращайся никогда» нашли в США 20 лет спустя
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
Ношение масок в России назвали новой культурой
Ношение масок в России назвали новой культурой
Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций
Актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на коронавирус
Актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Трамп раскрыл личный способ защиты от коронавируса
Трамп раскрыл личный способ защиты от коронавируса
Врач раскрыл распространенные ошибки при использовании антисептика
Врач раскрыл распространенные ошибки при использовании антисептика
У шести депутатов Госдумы подтверждён коронавирус
У шести депутатов Госдумы подтверждён коронавирус
Умаров: Кадыров не хочет увольнять медиков, но они провокаторы
Умаров: Кадыров не хочет увольнять медиков, но они провокаторы
В Минтруда предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
В Минтруда предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
"Молодежка ОНФ" оказывает помощь врачам и медицинскому персоналу в регионах
"Молодежка ОНФ" оказывает помощь врачам и медицинскому персоналу в

Топ на сегодня

К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
Врач назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Врач назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ

Еще по теме

Что смотреть онлайн 21 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций