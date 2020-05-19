Что смотреть онлайн 19 мая. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

Сегодня в театре Вахтангова первый спектакль его нынешнего художественного руководителя Римаса Туминаса, в Ленкоме "Женитьба" в постановке Марка Захарова, а в "Геликон-опере" — "Кофейная кантата" Баха. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (19 мая) до 1:30 (20 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2017 года "Идоменея" Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка Жана-Пьера Поннеля, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Надин Сьерра, Эльза ван ден Хевер, Элис Кут, Мэтью Поленцани, Алан Опье.

приглашает на экскурсию куратора Елены Герасимовой по выставке скульптуры. Экспонаты предоставлены Палеонтологическим музеем и московскими скульпторами для проекта "Язык скульптуры по Брайлю".

В 12:00 в YouTube-канале РАМТа появится вторая глава романа "Лада, или Радость" Тимура Кибирова о счастливой любви в российской глубинке, по которому в 2013 году Марина Брусникин поставила спектакль. Актеры Нелли Уварова, Татьяна Матюхова, Алексей Блохин, Наталья Чернявская, Александра Акинтьева, Анна Ковалева, Владислав Погиба и Александр Гришин прочитают роман с авторскими комментариями и личными замечаниями. Первую главу можно посмотреть там же.