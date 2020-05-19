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Чубайс заявил о выходе России на плато по коронавирусу

Чубайс заявил о выходе России на плато по коронавирусуАнатолий ЧубайсФото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в последние несколько дней Россия могла выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции. Таким мнением он поделился в интервью с Forbes.

«Если это так, если это подтвердится в течение следующих пяти — семи суток — это означает, что длительность плато, как это было сказано, от трех недель и до полутора месяцев, — это тяжелое плато», — сказал Чубайс. По его словам, исходя из таких расчетов, число случаев заражения должно пойти на спад в середине июня.

Глава корпорации добавил, что спрос на тест-системы не упадет ни во время плато, ни после него. В настоящее время, сообщил Чубайс, «Роснано» находится на финальной стадии выпуска двух тест-систем. Одна из них нужна для анализов в лаборатории, а другая — для проведения тестов за ограниченное время в местах большого скопления людей.

По словам председателя правления, объем антител к вирусу среди жителей России и дальше будет постепенно набираться. Тем не менее, его быстрого накопления, вызываемого резким пиком заболеваемости, в стране не наблюдается. В таком случае система здравоохранения оказалась бы перегружена. «Мы не попали в него [в пик], так и слава богу. Катастрофической ситуации удалось избежать», — резюмировал Чубайс. Главными мерами стали своевременное закрытие границ с Китаем и введение санитарных ограничений в Москве, считает глава компании.

Ранее сообщалось, что ученые смоделировали две модели пика распространения COVID-19 в России. Согласно позитивной модели, в некоторых регионах максимальное значение уже было достигнуто: это касается, в частности, Москвы и Московской области. Согласно пессимистичному сценарию, на пик столица выйдет только 26 мая.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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