CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ

Анастасия Иванова

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович пояснила, что Соединенные Штаты, в отличие от КНР, не привели конструктивных предложений по борьбе с COVID-19 на Всемирной ассамблее здравоохранения, они были озадачены борьбой за расширение политического влияния в ВОЗ.

В понедельник началась 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Вуйнович указала, что атмосфера главного форума ВОЗ была беспрецедентно политизирована и наполнена конфронтационным содержанием со стороны США.

"Российской газете".

По мнению Вуйнович, увлекшись борьбой за расширение собственного политического влияния в главной организации в области здравоохранения, "Вашингтон упустил главное – страдающим от COVID-19 людям по всему миру сегодня нужны не политические дрязги, а эффективные способы коллективной борьбы со смертельным недугом".

"В этом отношении у претендующих на глобальное лидерство США, оказавшихся не в состоянии справиться с инфекцией даже в собственной стране, конструктивных предложений не оказалось. В отличие от того же Китая, председатель которого в ходе сессии выдвинул амбициозные предложения по проведению всесторонней ревизии путей глобального реагирования на пандемии", – добавила представитель ВОЗ.

Помимо этого, председатель Китая Си Цзиньпин объявил о выделении 2 миллиардов долларов пострадавшим от COVID-19 странам и создании специализированного фонда медицинского оборудования для борьбы с инфекционными заболеваниями в будущем, подчеркнула Вуйнович.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заболевания, свыше 307 тысяч человек скончались.

Ранее радио Sputnik сообщало, что обнаружен способ спасения тяжелобольных COVID.