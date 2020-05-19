Депутат: в законе об аренде должны быть учтены интересы обеих сторон

Лидия Мартынова

В разрабатываемом законопроекте о коммерческой аренде должны быть учтены интересы как арендаторов, так и арендодателей, а помочь последним в условиях кризиса могли бы и региональные власти, ослабляя для них налоговые обязательства, сообщил РИА Недвижимость зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Законопроект о расширении полномочий кабмина РФ и новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции сейчас готовится ко второму чтению. Документ, в том числе, содержит нормы об особом порядке продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости. Редакция первого чтения предоставляла право арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели обязаны были вернуть им обеспечительный платеж.

Одна из возможных поправок к законопроекту предполагает иной порядок расторжения: если арендодатель отказывается снижать плату аренды по просьбе арендатора в течение двух недель после обращения, то последний в праве разорвать договор в одностороннем порядке.