Для медиков предложат дополнительные меры поддержки в период эпидемий

Вадим Карасев

Минздраву РФ будет предложено ввести программу обязательного медицинского страхования медиков, работающих с больными в условиях эпидемии.

Такое сообщение появилось в РИА Новости, которые располагают документом Совфеда. Сенаторы планируют представить его на «правительственном часе» в среду, с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

На встрече планируют обсудить дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Кроме этого, будут предложены изменения к закону « Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», в частности пересмотреть обязанности граждан в этой области.