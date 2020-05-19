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Для медиков предложат дополнительные меры поддержки в период эпидемий

Для медиков предложат дополнительные меры поддержки в период эпидемий

Минздраву РФ будет предложено ввести программу обязательного медицинского страхования медиков, работающих с больными в условиях эпидемии.

Такое сообщение появилось в РИА Новости, которые располагают документом Совфеда. Сенаторы планируют представить его на «правительственном часе» в среду, с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

На встрече планируют обсудить дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Кроме этого, будут предложены изменения к закону « Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», в частности пересмотреть обязанности граждан в этой области.

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По материалам: u-f.ru

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