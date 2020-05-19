Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры пары

Вадим Карасев

Сегодня исполняется ровно 2 года со дня свадьбы 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри. За это время герцог и герцогиня Сассекские успели посетить десятки официальных мероприятий, побывать в турах по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Африке, впервые стать родителями, официально сложить с себя королевские обязанности и переехать в Лос-Анджелес. В этот день NEWSTES.RU решил вспомнить историю отношений Меган и Гарри — в фотографиях. В новом материале собрали 45 запоминающихся и романтичных кадров звездной пары.

До свадьбы

Нашу подборку открывает кадр первого официального выхода Меган Маркл и принца Гарри в качестве пары. Вместе они появились в сентябре 2017 года на спортивных соревнованиях Invictus Games для военных с инвалидностью — эти игры герцог Сассекский учредил еще в 2014 году.





27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о помолвке. В этот день счастливая пара появилась перед репортерами в саду Кенсингтонского дворца — эти кадры вмиг облетели весь мир.





После объявления о помолвке принц Гарри и Меган Маркл уже в новом статусе жениха и невесты начали активно выходить в свет.





























Свадьба

19 мая 2018 года принц Гарри и Меган Маркл в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке обменялись клятвами любви и верности и официально стали мужем и женой.

На свадьбу были приглашены не только члены королевской семьи, бывшие девушки Гарри, но и многие звездные друзья и коллеги Меган и Гарри. После официальной церемонии молодожены переоделись в другие наряды и отправились на праздничную вечеринку, где их уже с нетерпением ждали гости.





















































Беременность и первый заграничный тур

Впервые в статусе мужа и жены принц Гарри и Меган Маркл появились на ежегодном военном параде в честь празднования дня рождения королевы Елизаветы II — на этих кадрах Меган Маркл прямо светится от счастья.





После этого у Меган Маркл и принца Гарри была целая череда официальных мероприятий, на которых они появлялись в качестве старших членов королевской семьи. На публике звездная пара не скрывала нежных чувств друг к другу.









В октябре 2018 года Меган Маркл и принц Гарри объявили, что ждут первенца, а вскоре после этого отправились в свой первый официальный тур по Австралии, Новой Зеландии и Фиджи. На кадрах, сделанных в рамках этой поездки, поклонники впервые смогли разглядеть округлившийся живот герцогини.

































После возвращения из тура беременная Меган Маркл и принц Гарри продолжали активно появляться на публике и заниматься рабочими делами. На фото — один из последних выходов Меган и Гарри перед рождением первенца.





Рождение сына

6 мая 2019 года Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. Через несколько дней после этого пара представила новорожденного малыша миру и поучаствовала в официальном фотоколле, который состоялся в стенах Виндзорского замка.









После рождения сына принц Гарри и Меган Маркл на время резко сократили количество выходов в свет, однако изредка на публике все же появлялись.













Осенью 2019 года, когда малышу Арчи исполнилось 4 месяца, молодые родители вместе с сыном отправились в большой тур по Африке. Именно там Меган и Гарри впервые показали подросшего малыша.









Отказ от королевских обязанностей

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о сложении с себя королевских обязанностей и переезде сначала в Канаду, а затем в США. Решение пары вызвало настоящий переполох в СМИ.





Перед тем как уйти в отставку 31 марта 2020 года, принц Гарри и Меган Маркл посетили Великобританию, чтобы последний раз принять участие в официальных мероприятиях в качестве старших членов королевской семьи. Многие поклонники отметили, что на этих снимках они больше напоминали голливудских звезд, нежели представителей британской монархии.











