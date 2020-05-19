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Джейми Кинг подала на развод с Кайлом Ньюманом после 12 лет брака и потребовала запретительный приказ

Джейми Кинг подала на развод с Кайлом Ньюманом после 12 лет брака и потребовала запретительный приказ

41-летняя актриса Джейми Кинг и 44-летний режиссер Кайл Ньюман разводятся после 12 лет брака. По данным TMZ, сегодня Кинг додала документы на развод в суд Лос-Анджелеса и запросила запретительный приказ в отношении своего мужа, но пока неизвестно, какого рода приказ ей понадобился и было ли удовлетворено ее требование.

Кинг и Ньюман поженились в ноябре 2007 года после совместной работы над его фильмом "Фанаты" (Fanboys). Они сыграли свадьбу на территории парка Грейстоун в Беверли-Хиллз, причем выбрали его не только из-за красоты: годом ранее там прошло их первое свидание. У супругов растут двое сыновей, шестилетний Джеймс и четырехлетний Лео.


Джейми Кинг и Кайл Ньюман

Слухи о проблемах супругов возникли до появления в СМИ новости о начале бракоразводного процесса. Последнее время Джейми Кинг, как утверждают наблюдательные информаторы, не носила обручальное кольцо, а время карантина провела отдельно от Кайла. По информации журнала Life & Style, Джейми находилась в Калифорнии, а Кайл — в Пенсильвании с детьми.

Кайл уже несколько месяцев живет со своей семьей, которая поддерживает его,

— рассказал инсайдер.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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