Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового фонда их дочери

Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового фонда их дочери

Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового фонда их дочери

49-летний Джереми Реннер продолжает выяснять отношения в суде со своей 29-летней бывшей женой Сонни Пачеко. На этот раз звезда супергеройской саги "Мстители" обвинила экс-супругу в незаконном присвоении денег из трастового фонда их семилетней дочери Авы.

Джереми уже обратился в суд, где выдвинул в адрес Сонни обвинения в том, что она перевела со счета их дочери на свой личный счет почти 50 тысяч долларов. Утверждается, что Пачеко использовала эти деньги для оплаты гонораров своему адвокату в ходе судебных баталий, связанных с разводом.


Джереми Реннер

Сонни Пачеко подтвердила перевод, но заявила, что использовала эти средства на содержание их с Реннером общей дочери Авы, потому как все ее личные накопления пошли на оплату услуг адвоката и других специалистов во время их развода.

В письме Сонни Пачеко бизнес-менеджеру Реннера от 23 апреля 2019 года она признается в переводе средств с трастового счета несовершеннолетней дочери. Пачеко заявила, что деньги из фонда помогали ей держаться на плаву, покупать дочери подарки на Рождество и день рождения, а также все необходимое, в то время как ее сбережения были потрачены на адвоката и специалиста по опеке,

— говорится в издании People.


Сонни Пачеко

Напомним, что в октябре прошлого года Джереми Реннер уже выдвигал обвинения в адрес своей бывшей супруги. Тогда он обвинил модель и художницу в том, что она умышленно отправила эксперту, который занимается их делом об опеке над дочерью, его снимки в обнаженном виде. Актер утверждает, что снимки были сделаны им по просьбе самой Сонни в самом начале их отношений. Теперь же с помощью них, по мнению Джереми, Пачеко просто хотела его скомпрометировать.

Джереми Реннер и Сонни Пачеко стали родителями в 2013 году, а через год после этого поженились. Их брак продлился всего несколько месяцев, после чего супруги подали на развод и начали предъявлять друг другу взаимные претензии в суде.


Джереми Реннер
Сонни Пачеко
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России
Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России
В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам
В Хорватии обновили семь из тринадцати памятников советским воинам
Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового фонда их дочери
Джереми Реннер обвинил экс-супругу в присвоении денег из трастового
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
На месте будущего индустриального парка во Франции найдено древнее захоронение
На месте будущего индустриального парка во Франции найдено древнее
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
ВТБ запустит доставку дебетовых карт в 10 городах
Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов
Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов

Топ на сегодня

Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Стала известна дата открытия Турции для россиян
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ
CША вместо предложений по борьбе ищут виновного в COVID, заявили в ВОЗ

Еще по теме

Джереми Реннер обвинил свою "сексуально одержимую" экс-жену в обнародовании его интимных снимков
Угрожавший убить жену актер «Мстителей» обеднел из-за коронавируса
Актер из «Мстителей» угрожал убить жену и себя
Бывшая жена звезды «Мстителей» разослала его голые фото ради опеки над ребенком