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Евровидение в России смотрели два миллиона зрителей

Евровидение в России смотрели два миллиона зрителей
Аудитория шоу "Евровидение: Europe Shine a Light", которое транслировал Первый канал, в России составила два миллиона, сообщили РИА Новости в компании Mediascope.

Аудитория шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" на Первом канале составила чуть больше двух миллионов человек. Рейтинг трансляции – три процента, доля аудитории – 11,7 процентов, охват – 9,5 процентов.

Аудитория – среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Охват - количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Данные приведены по городам России с населением больше 100 тысяч человек, целевая аудитория – четыре+. Учитывались домашний и дачный просмотры.


Конкурс "Евровидение" должен был проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации по всему миру смотр отменили. В результате организаторы решили вместо полноценного конкурса провести музыкальное шоу, лишенное соревновательной составляющей и ставшее своеобразным чествованием песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе. Планировалось, что от России на "Евровидение" поедет группа Little Big с песней Uno. На шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" Little Big, как и другие участники, исполнили короткую версию своего хита.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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