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Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии

Фильм "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии
Научно-фантастический триллер Егора Абраменко "Спутник" выйдет в прокат в США, Великобритании и Австралии 14 августа, сообщила пресс-служба Art Pictures Studio

"Старт американского проката запланирован на 14 августа — в это же время планируется релиз "Спутника" в Великобритании (дистрибьютор Vertigo films) и Австралии (Rialto Distribution). Это беспрецедентный случай для российской картины, прокат которой начнется сразу на трех иностранных территориях", - сообщила пресс-служба.

По словам пресс-службы, права на показ фильма также приобрели Франция и Германия.


Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Главный герой, космонавт Константин Вешняков, возвращается на Землю и привозит с собой неожиданного "пассажира". Факты указывают на то, что в полете участники экспедиции столкнулись с новой формой жизни - и, вероятно, привезли с собой. Загадку случившегося предстоит разгадать нейрофизиологу Татьяне Климовой. Роли в триллере исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.


Премьера фильма прошла в России 23 апреля в онлайн-кинотеатрах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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