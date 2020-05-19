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ФРС подогревает надежды инвесторов : итоги биржевой торговли 19 мая

ФРС подогревает надежды инвесторов : итоги биржевой торговли 19 мая

После уверенного старта в понедельник, во вторник, 19 мая, биржевые торги завершились «смешанным результатом». Это означает: на биржах Азии «плюс», на биржах в Европе и США — частично «минус». Тем не менее, во вторник на основании форвардных ставок и движения обменного курса биржевые аналитики ожидали роста.

Надежды инвесторов подогревают заявление председателя ФРС о силе американской экономики и ожидания снятия ограничений по коронавирусу. После 4%-5% прибыли на европейских фондовых биржах в понедельник, американские рынки также завершили день ростом примерно в 3%. Во вторник глобальный биржевой день также продолжился ростом индексов на азиатских рынках. Примерно за два часа до начала европейской биржевой торговли биржевые показатели в Токио, Сеуле и Гонконге были в плюсе примерно в 2%, а «неуверенный рост» в Шанхае и Тайбэе составил 1%. В итоге во вторник основной показатель деловых настроений в Азии — Nikkei 225 оказался в «плюсе» 1,49%.

Вслед за позитивным стартом в Азии во вторник в продолжении биржевого дня через несколько часов последовал позитивный старт в Европе. Общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 на открытии подрос на 0,44%, индекс Stoxx Europe 600 — на 0,49%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 — на 1,12%.

Однако на открытии биржи в Нью-Йорке позитивный тренд дня был сломан снижением. Индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний на открытии составил минус 0,09%, индекс S&P 500 — минус 0,33%, а индекс Nasdaq Composite также начал торговаться с минусом 0,10%.

В итоге в биржевой торговле в Европе во вторник: в Лондоне индекс FTSE-100 оказался в минус 0,99%, франкфуртский DAX — в плюсе 0,15%, а парижский CAC-40 — в минусе 0,89%.

На закрытии европейских бирж на бирже в Нью-Йорке также показывали смешанный результат: Dow Jones — минус 0,26%, S&P 500 — плюс 0,02%, Nasdaq — плюс 0,52%.

Во вторник четвертый день подряд с утра цены на нефть росли в надежде на восстановление экономики. Накануне в понедельник самыми крупными победителями дня на фондовых биржах стали сырьевые компании Европы с ростом цен на их акции в среднем на 8%. В итоге во вторник марка Brent «штурмует» и порой преодолевает новую символическую ценовую планку — $ 35 за баррель. Но к вечеру Brent стала чуть дешеветь и оказалась на 1,21% ниже — $ 34,39 за баррель. Американская WTI снизилась в цене на 0,19% до $ 31,76 относительно показателя в понедельник.

Во вторник из-за германо-французского предложения еврозоне крупного восстановительного финансового пакета евро чуть подорожал относительно доллара до $ 1,0927.

На Нью-Йоркском товарном рынке цена золота выросла на 0,38% до $ 1738,72 за унцию, а цена июньского золота — на 0,41% до $ 1741,45.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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