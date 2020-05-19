Гадания по картам Таро: мифы и факты о таинственной силе древнейшей методики

Вадим Карасев

Многие слышали о магических картах Таро, которые открывают двери в будущее, предсказывают судьбу. Также многие на практике убедились в том, что карты действительно работают. Тем не менее вокруг них витает много тайн.

Эти карты отвечают на вопросы, которые связаны не только с будущим, но и с настоящим. Гадающий может даже сделать расклад о причинах того, что произошло в прошлом. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ознакомиться с Гадания Таро">еженедельными таро-прогнозами.

Карты Таро существуют тысячи лет

Это миф, ведь первые упоминания о тех картах, которые напоминают современные, относятся к 16 веку. Ранее люди гадали по обычным игральным картам. Именно для них существовало множество раскладов.

Однако в 1700 году в Италии появилась книга о значении карт Таро и о методиках гадания по ним. Примерно с того времени они начали входить в моду и становиться необходимым реквизитом ведьм и предсказателей.

Считается, что некое подобие современных карт существовало даже в древнем Египте около 3000 лет назад. В целом гадания по картам существует не одну тысячу лет.

Карты Таро дают ответ на любой вопрос

Это тоже миф, ведь карты не смогут показать номер телефона или автомобиля. Все, что связано с числами или конкретными фактами, придется узнавать самостоятельно. Карты могут лишь в общих, но весьма понятных чертах описать любую ситуацию.

Также карты Таро не могут ответить на вопросы, которые подразумевают ответ «да» или «нет». Человеку, который задает вопрос, придется сформулировать его правильно, чтобы картам было удобнее на него отвечать.

Несмотря на эти ограничения, карты Таро могут предсказывать будущее, объяснить, почему человек поступил или поступит тем или иным образом. Карты могут также отвечать на вопрос о том, «что будет, если я поступлю вот так».

Гадать могут только люди с талантом

Это не совсем миф. Да, есть люди, которые «понимают» карты лучше, чем другие. Даже если вы будете на зубок знать все карточные значения в колоде, это все равно не даст вам возможности стать гуру предсказаний. Все зависит от того, насколько хорошо вы чувствуете, что вам хотят сказать карты. Для этого нужна мощная интуиция, развить которую помогут несколько полезных талисманов.

Несмотря на каноничные значения, многие расклады могут трактоваться по-разному, а также использоваться для ответа на специфические вопросы. Именно поэтому в мире много просто любителей, которые могут предсказать что-то или объяснить, но их объяснения не будут точными на сто процентов или полноценными. Также есть люди, которые за один расклад могут совершенно точно описать ваше будущее, ваше прошлое и настоящее. Это самый настоящий талант, как рисование или способности к игре на музыкальном инструменте. В какой-то мере это искусство, но с другой стороны это еще и наука, потому что без знаний и практики достичь результатов не получится. Однако не нужно быть родовым магом в десятом поколении, чтобы купить карты и начать гадать.

Гадания не всегда точны

Это совершенная правда. Дело в том, что у гадающего должно быть правильное настроение. Он должен настроиться на помощь человеку, настроиться на то, что ему придется много анализировать. Чтобы расклады получались точными, необходимо проникаться проблемой, стараться понимать человека, задающего вопрос. Это значит, что тут нужна эмпатия, чувствительность. Правильный настрой — добрый настрой. Человек, который гадает в плохом настроении и испытывает негатив к тому, кто задает вопрос, может себе навредить. То же самое происходит, когда вы гадаете сами себе в плохом расположении духа.

Нужно подобрать для гадания правильное время. Гадания усиливаются в такие дни, как Полнолуние, Новолуние, затмение. Также многие отмечают, что гадания значительно точнее в дни равноденствия и солнцестояния. Некоторые эксперты утверждают, что гадания в день рождения очень точны. То же самое можно сказать и о зеркальных датах вроде 02.02.2020, 10.10, 12.12 и так далее.