"Газ подорожает". Лавров о последствиях помех "Северному потоку-2" для ЕС

Влада Некрасова

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о возможном пересмотре Данией разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2", по его словам, это может сказаться на росте цен на газ для Европы.

Министр уверен, что проект "Северный поток-2" обязательно будет достроен.

Он отметил, что вопрос будет решаться в правовом поле, и у России имеются различные инструменты для разрешения ситуации вокруг газопровода.

РИА Новости.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Американцы в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas объявила о приостановке работ над трубопроводом "Северный поток-2".

Ранее радио Sputnik сообщало, что "Северный поток-2" не будет освобожден от газовой директивы ЕС.