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Героя мема «Не возвращайся никогда» нашли в США 20 лет спустя

Героя мема «Не возвращайся никогда» нашли в США 20 лет спустяКадр: seregadavid / YouTube

Авторы подкаста «Живи там хорошо» нашли одного из героев ставшего популярным в начале 2010-х видео «Не возвращайся никогда» — россиянина Сергея. Журналистки описали его жизнь через 20 лет после переезда из Ростова-на-Дону в США.

Ролик, на котором родственники «Сереги из Ростова» записывают ему послание, был снят в 1998-м и стал мемом уже в 2010-х из-за смеха одного из мужчин, попавших в кадр. Сергей приехал в США по туристической визе, однако решил там остаться нелегально.

Пока мигрант оставался в Штатах, он отправлял семье VHS-кассеты о своей жизни в стране, а они в ответ присылали ему ролики, снятые в Ростове. Видео, спустя годы ставшее мемом, пришло Сергею одним из первых. Обладателем «пугающего» смеха оказался друг героя Саша, которого прозвали «Ха-ха».

В интервью авторам подкаста Сергей рассказал, что в первое время ему было трудно в США из-за незнания английского, на овладение которым ему потребовалась «пара лет». Чтобы решить вопрос с легализацией своего статуса в стране, мужчина 11 сентября 2001 года должен был встретиться во Всемирном торговом центре с адвокатом. В итоге он задержался на час, не выехал вовремя и не попал в здание, в которое врезался самолет.

Также россиянин рассказал, что в течение нескольких лет оставался в нелегальном статусе, несмотря на то, что имел строительный бизнес. Он женился на гражданке США, однако их брак распался. Тем не менее, Сергей получил вид на жительство. По результатам бракоразводного процесса супруга отобрала у него практически все имущество. Несмотря на все произошедшее, россиянин считает себя свободным и счастливым человеком.

Ранее 18 мая скончался российский видеоблогер Сергей Демехов с канала «БАТЯ ЖЖЕТ», известный также как автор мема «***** [ничего] не понял, но очень интересно». Смерть 52-летнего россиянина наступила в результате остановки сердца.

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По материалам: lenta.ru

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