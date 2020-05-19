Глава ПФР рассказал, как пенсионерам защититься от мошенников

Вадим Карасев

Будьте аккуратны, а также не поддавайтесь на провокации. Советы пенсионерам и семьям, которые претендуют на выплаты от государства, дал глава ПФР Максим Топилин. Он отметил, что в связи с объявленной помощью от государства, активность мошенников возросла в разы.

В эксклюзивном интервью НТВ Топилин рассказал, что мошенники пользуясь доверчивостью пенсионеров, предлагают им "альтернативные способы" получения денежных выплат. Он отмечает, что необходимо быть бдительными и к таким предложениям относиться с осторожностью. Все "альтернативные" способы направлены на отъем денег у доверчивых граждан.

По словам Топилин, всю информацию о порядке начисления выплат можно посмотреть на портале Госуслуг.

Также чиновник добавил, что появились псевдоюридические конторы, которые предлагают пенсионерам помощь в пересчете выплат. Естественно за свои услуги такие конторы просят заплатить. Это тоже мошенники, говорит Топилин. Он отметил, что ПФР назначает пенсии правильно. Бывают и нюансы, но, в основном, все ясно и четко.

Не поддавайтесь на провокации, резюмировал глава ПФР.

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