Гордон заявил, что интервью со Стрелковым было согласовано с СБУ

Анастасия Иванова

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон выпустил специальное видеообращение, в котором рассказал о том, что именно побудило его взять интервью у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).

По словам Гордона, интервью было взято по согласованию с украинскими спецслужбами, с которыми он находится в «содружестве».

Отметим, что это уже второе интервью с «врагом», после которого Гордону приходится публично оправдываться на Украине. Ранее его критиковали за опубликованную трехчасовую беседу с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской.





«Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», — сказал Гордон видеообращении.

По его словам, флешки с материалами этих интервью уже находятся в Гааге, а все слова сказанные Поклонской и Стрелковым телеведущий назвал «показаниями».

«Эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Newstes, 18 мая Дмитрий Гордон обнародовал на своем канале почти четырехчасовое интервью с Игорем Стрелковым. Сразу после этого на офис его редакции в Киеве напали радикалы, а в СБУ сообщили, что «проведут проверку» по данному факту.