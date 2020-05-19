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Государственные МФО получат 12 млрд рублей на льготные кредиты малому бизнесу

Государственные МФО получат 12 млрд рублей на льготные кредиты малому бизнесу

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Государственным микрофинансовым организациям (МФО), предоставляющим льготные кредиты малым и средним предприятиям, будет выделено 12 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

Средства поступят в организации в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В Правительстве отметили, что эта мера позволит увеличить доступность микрокредитов по сниженным ставкам, что особенно важно для компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса нового типа.

Контроль за использованием выделенных средств должно осуществить Министерство экономического развития России и до 1 февраля 2021 года представить в кабмин соответствующий доклад.

Ранее президент России Владимир Путин предложил докапитализировать государственные МФО, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 миллиардов рублей. Глава государства отметил, что эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на предстоящие годы, но этот финансовый ресурс может работать уже в 2020 году.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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