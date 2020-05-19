Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса: "У нас очень тяжелое положение"

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса: "У нас очень тяжелое положение"

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса: "У нас очень тяжелое положение"

Официальная статистика сообщает о возросшем числе заразившихся коронавирусом в Дагестане. Приближается важнейший праздник ислама — Ураза-байрам, который мусульмане празднуют все вместе, принимая гостей в домах. Чтобы предостеречь соотечественников от риска заражения COVID-19 к дагестанцам обратился 31-летний Хабиб Нурмагомедов. Российский боец смешанных единоборств призвал всех прислушаться к советам врачей и оставаться дома.Хотел бы сделать обращение к землякам-дагестанцам в связи с последними событиями. У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены, много людей заболело, много умерло. И нам сейчас как никогда нужно объединиться, показать характер и дисциплину. Только объединившись можно этот вирус, эту болезнь победить. Мы должны прислушаться к нашим врачам, к их требованиям, поскольку они знают лучше. Они хотят, чтобы мы не болели, чтобы больницы не заполнялись, потому что там и так нет места. Там и так не хватает оборудования, не хватает медикаментов. Не только мы — Дагестан и Россия, весь мир оказался не готов к этому,— сказал он в инстаграме.


Хабиб Нурмагомедов

Ранее СМИ сообщали, что отец чемпиона UFC находится в больнице: сначала врачи пытались помочь мужчине в родном Дагестане, но вскоре было принято решение перевести его в Москву.

Отец находится в больнице. Его состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса дало (осложнения. — Прим. ред.) на сердце, так как ему год назад сделали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию,— рассказал Хабиб об отце в своем обращении к дагестанцам.


Особое внимание Нурмагомедов уделил приближающемуся празднику. Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. У нас через пару дней будет Ураза-Байрам. Мы в этот праздник привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят, совершайте намаз дома. Не ходите в гости и к себе не принимайте,— добавил он.




 


Видео из инстаграма Хабиба Нурмагомедова

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
Как уговорить кого угодно и на что угодно: секреты энергетического воздействия
Как уговорить кого угодно и на что угодно: секреты энергетического
Россияне продолжат экономить после окончания самоизоляции
Россияне продолжат экономить после окончания самоизоляции
Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея Макаревича
Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея
Способ Трампа защититься от коронавируса назвали смертельно опасным
Способ Трампа защититься от коронавируса назвали смертельно опасным
Численность безработных в России может достигнуть 2,5 млн человек- Минтруд
Численность безработных в России может достигнуть 2,5 млн человек-
В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь
В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь
Юношеский оркестр Юрия Башмета впервые проведет отбор онлайн
Юношеский оркестр Юрия Башмета впервые проведет отбор онлайн
Илон Маск озадачил интернет странной фразой о красной таблетке
Илон Маск озадачил интернет странной фразой о красной таблетке
В ВОЗ рассказали о поведении российских школьников в соцсетях
В ВОЗ рассказали о поведении российских школьников в соцсетях

Топ на сегодня

ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме
Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме
Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков
Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в
В США высказались о ходе расследования появления коронавируса
В США высказались о ходе расследования появления коронавируса

Еще по теме

СМИ: боец MMA Хабиб Нурмагомедов заработал $160 тыс за бой с Барбозой
Отец Нурмагомедова: Хабиб закончил бой с Барбозой без синяков
Шлеменко: ММА как шахматы, Нурмагомедов победил Барбозу благодаря тактике
Кормье: Нурмагомедов станет единственным бойцом MMA, который никогда не проиграет