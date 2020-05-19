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Илон Маск озадачил интернет странной фразой о красной таблетке

Илон Маск озадачил интернет странной фразой о красной таблеткеИлон МаскФото: Alex Gallardo / AP

Американский бизнесмен, глава Tesla Илон Маск озадачил интернет-пользователей странной публикацией в Twitter. Как сообщает Fox News, его сообщение интерпретировали по-разному.

«Прими красную таблетку», — написал предприниматель утром 17 мая по местному времени. Некоторые юзеры посчитали, что эта фраза доказывает, что Маск придерживается консервативных взглядов. Образ красной таблетки популярен у американских консерваторов, отказывающихся от либеральных ценностей. Часть людей раскритиковали бизнесмена за пост, посчитав, что таким образом он выступает в поддержку президента США республиканца Дональда Трампа.

Сама фраза взята из культового фильма «Матрица», вышедшего в 1999 году. В нем персонаж Нео в исполнении актера Киану Ривза выбирает пилюлю красного цвета, чтобы узнать правду о мире. В комментариях люди также привели разные версии того, что, по их мнению, может значить красная таблетка.

Ранее Маска уже замечали в симпатиях к американскому лидеру. Он поблагодарил Трампа за содействие в открытии главного завода Tesla в округе Аламида в штате Калифорния.

До того, как в дело вмешался Трамп, Маск возмутился запретом на открытие предприятия из-за коронавируса. Бизнесмен настаивал на том, что для сотрудников предприняты все необходимые меры безопасности и вопреки властям открыл завод, предложив арестовать его.

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По материалам: lenta.ru

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