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Индия и Китай остаются на взводе после рукопашной в Гималаях

Индия и Китай остаются на взводе после рукопашной в Гималаях

Между Индией и Китаем сохраняется напряжённость, обострившаяся в этом месяце с очередной стычкой военных двух стран в спорном приграничном районе. Индийская газета Economic Times, ссылаясь на свои источники в военном руководстве страны, сообщает о переброске на границу с Китаем, в долину реки Галван, дополнительных сил и приостановку в этом районе «строгих протоколов по коронавирусу Covid-19».

Тем временем, накануне, 18 мая, в китайской государственной газете Global Times («Хуаньцю шибао») появилась информация о том, что Народно-освободительная армия КНР успешно восстановила статус-кво в долине приграничной реки. Китайские силы «усилили меры пограничного контроля и предприняли необходимые шаги в ответ на недавнее незаконное строительство Индией оборонительных объектов через границу на китайскую территорию в регионе долины Галван», говорилось в сообщении.

Военный источник сообщил Global Times, что «действия индийской стороны серьёзно нарушили соглашения Китая и Индии по пограничным вопросам, нарушили территориальный суверенитет Китая и нанесли ущерб военным отношениям между двумя странами».

Как сообщало ИА Newstes, командование ВС Индии заявило 10 мая, что несколько индийских и китайских солдат были ранены в результате столкновения на границе двух стран в горной местности. Указывалось, что в ходе пограничного инцидента военнослужащие вступали в рукопашные схватки и забрасывали друг друга камнями.

Чрезвычайное происшествие между двумя державами, обладающими ядерным оружием, произошло на стратегически важном горном перевале недалеко от Тибета. Пограничный спор и связанный с ним территориальный конфликт продолжается с 1962 года, когда в районе северо-восточного индийского штата Аруначал-Прадеш разгорелась ожесточенная война.

«Агрессивное поведение обеих сторон привело к лёгким травмам военнослужащих. Это были взаимные броски камнями и ругательства, которые завершились кулачным боем», — заявил тогда представитель восточного командования индийской армии Мандип Худа.

Противостояние случилось за день до этого, 9 мая, в секторе Наку Ла в Гималаях на высоте 4572 метра, в районе северо-восточного штата Сикким, который граничит с Бутаном, Непалом и Китаем.

По сообщению пресс-службы ВС Индии, около 150 военнослужащих были вовлечены в потасовку, несколько десятков получили лёгкие ранения.

Напомним, в 2017 году в бутанском горном районе Доклам в течение двух месяцев произошло противостояние Индии и Китая после того, как индийская армия направила войска, чтобы помешать Пекину построить там дорогу. В результате переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в китайском Ухане в 2018 году отношения между двумя азиатскими гигантами улучшились. Однако Китай всё ещё претендует на территорию площадью около 90 тыс. квадратных километров, находящейся под контролем Индии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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