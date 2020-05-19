Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы

Вадим Карасев

Ровно два года назад принц Гарри и герцогиня Меган связали себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. За тем, как герцоги обменивались клятвами, наблюдали почти два миллиарда человек по всему миру. Сегодня, 19 мая, пара празднует вторую годовщину свадьбы.





По словам инсайдеров, супруги отметили важную для них дату в доме в Лос-Анджелесе. Они решили взять выходной и насладиться семейный праздником со своим годовалым сыном Арчи.

Это отличное время для общения друг с другом и всей семьей. Они не планируют никаких дел на этот день и хотят быть уверены, что у них нет запланированных встреч или звонков. Как и все остальные, в данный момент они находятся на изоляции, поэтому они просто будут гулять по территории дома. Но это все равно будет прекрасный день,

— сообщил американскому Harper's Bazaar источник, близкий к Меган и Гарри.





После сложения королевских обязанностей пара погрузилась в работу с благотворительными организациями, поддерживая усилия по борьбе с пандемией коронавируса и планируя запуск собственной некоммерческой организации Archewell.





Сейчас большинство встреч проходят у герцогов по зуму. В день рождения Арчи, который прошел 6 мая, Меган присоединилась к инициативе "Спасите детей" #SaveWithStories, чтобы помочь собрать средства для семей, наиболее пострадавших от коронавируса. Она вместе с сыном прочитала книгу "Утка! Кролик!", а само видео снял принц Гарри. Клип продолжительностью две с половиной минуты посмотрели более девяти миллионов человек.





В прошлом году на годовщину свадьбы принц заказал у известного американского ювелира Лоррейн Шварц кольцо с бриллиантами. Он лично придумал дизайн украшения. Возможно, совсем скоро благодаря инсайдерам мы узнаем, что принц подарил любимой на вторую годовщину.