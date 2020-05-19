Ирина Шейк рассказала русскому Vogue о карантине в Нью-Йорке, дочери Лее и спела песню группы "Руки Вверх!"
В период объявленной ВОЗ пандемии коронавируса инстаграм составил серьезную конкуренцию YouTube в жанре видеоинтервью: все разговоры перешли в соцсеть, привлекая огромную аудиторию. Русский Vogue поддержал тенденцию, пригласив в эфир редкую гостью — главный редактор издания Маша Федорова побеседовала с супермоделью Ириной Шейк.
34-летняя звезда подиума живет в Нью-Йорке и, в отличие от многих своих знакомых, не стала покидать город на время эпидемии.
Дизайнерские маски, которые модные дома сшили для своих клиентов на время карантина, Шейк не носит, отдавая предпочтение обыкновенным. Не смотрит она и новости по телевизору, но от подруги слышала, что карантин в городе продлили до 12 июня. Тем не менее Ирина каждый день выходит на улицу, гуляет с трехлетней дочерью Леей в парке. Ребенок модели и 45-летнего Брэдли Купера учится в русской школе в Нью-Йорке.
Сейчас обучение проходит онлайн (3 урока по 30 минут), а еще задают кучу домашней работы. У нее очень хорошие учителя,— рассказала о дочери модель.
Шейк призналась, что любит проводить время дома, а во время пандемии увлеклась кулинарией на своей большой кухне.
Маша Федорова обсудила со гостей эфира, конечно, и тему красоты: многие зрители задавали вопросы о любимых косметических средствах и процедурах Шейк. Ирина подтвердила популярное мнение, что русские мастера делают самый лучший маникюр, а из своих любимых уходовых средств назвала бальзам для губ.Не могу жить без бальзама для губ, но я постоянно меняю марки, чтобы не было эффекта привыкания,— сказала она.
В конце беседы супермодель призналась, что обожает группу "Руки Вверх!" и напела слова одной из песен российского поп-коллектива.
Видео из инстаграма Vogue