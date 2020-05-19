Ирина Шейк рассказала русскому Vogue о карантине в Нью-Йорке, дочери Лее и спела песню группы "Руки Вверх!"

Вадим Карасев

В период объявленной ВОЗ пандемии коронавируса инстаграм составил серьезную конкуренцию YouTube в жанре видеоинтервью: все разговоры перешли в соцсеть, привлекая огромную аудиторию. Русский Vogue поддержал тенденцию, пригласив в эфир редкую гостью — главный редактор издания Маша Федорова побеседовала с супермоделью Ириной Шейк.

34-летняя звезда подиума живет в Нью-Йорке и, в отличие от многих своих знакомых, не стала покидать город на время эпидемии.





Ирина ШейкЯ очень рада быть в Нью-Йорке, потому что это мой любимый город. Он сейчас превратился в город-призрак. Очень много людей уехало. Все оставшиеся ходят по улицам в масках, но остались позитивными, здороваются, улыбаются, что очень приятно в такое время,— сказала Ирина.





Маша Федорова

Дизайнерские маски, которые модные дома сшили для своих клиентов на время карантина, Шейк не носит, отдавая предпочтение обыкновенным. Не смотрит она и новости по телевизору, но от подруги слышала, что карантин в городе продлили до 12 июня. Тем не менее Ирина каждый день выходит на улицу, гуляет с трехлетней дочерью Леей в парке. Ребенок модели и 45-летнего Брэдли Купера учится в русской школе в Нью-Йорке.

Сейчас обучение проходит онлайн (3 урока по 30 минут), а еще задают кучу домашней работы. У нее очень хорошие учителя,— рассказала о дочери модель.





Шейк призналась, что любит проводить время дома, а во время пандемии увлеклась кулинарией на своей большой кухне.

Маша Федорова обсудила со гостей эфира, конечно, и тему красоты: многие зрители задавали вопросы о любимых косметических средствах и процедурах Шейк. Ирина подтвердила популярное мнение, что русские мастера делают самый лучший маникюр, а из своих любимых уходовых средств назвала бальзам для губ.Не могу жить без бальзама для губ, но я постоянно меняю марки, чтобы не было эффекта привыкания,— сказала она.

В конце беседы супермодель призналась, что обожает группу "Руки Вверх!" и напела слова одной из песен российского поп-коллектива.









Видео из инстаграма Vogue