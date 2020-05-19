Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений

Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений

Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Более половины россиян (56%) намерены продолжать экономить после снятия ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса, следует из исследования банка "Открытие".

Банк проводил его 14-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Тридцать четыре процента будут жить после карантина как прежде, без сильной экономии. 56% будут продолжать экономить или еще сильнее затянут пояса", - говорится в исследовании. При этом 4% опрошенных намерены тратить больше на то, что было недоступно во время режима самоизоляции. А 7% затруднились определить потенциальный уровень трат после карантина.


Накануне лета только 26% россиян заметили рост цен на товары для дачи, сада и огорода. По мнению 73% респондентов, такого роста не произошло, или они его не заметили.


Многие россияне летом занимаются ремонтом: в текущем году почти каждый пятый планирует сделать ремонт дома, дачи или квартиры. Около 47% из планирующих ремонт готовы потратить до 60 тысяч рублей на строительные работа, 14% респондентов намерены потратить 60-90 тысяч рублей, 15% опрошенных хотят уложиться в 90-150 тысяч рублей, а 25% опрошенных готовы вложить более 150 тысяч рублей в ремонт.

Ремонт - это популярная цель кредитования, текущим летом около 30% респондентов из планирующих сделать ремонт намерены обратиться за кредитными средствами.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
Как уговорить кого угодно и на что угодно: секреты энергетического воздействия
Как уговорить кого угодно и на что угодно: секреты энергетического
Россияне продолжат экономить после окончания самоизоляции
Россияне продолжат экономить после окончания самоизоляции
Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея Макаревича
Путешественница, продающая вина: что известно о новой жене Андрея
Способ Трампа защититься от коронавируса назвали смертельно опасным
Способ Трампа защититься от коронавируса назвали смертельно опасным
Численность безработных в России может достигнуть 2,5 млн человек- Минтруд
Численность безработных в России может достигнуть 2,5 млн человек-
В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь
В России снизилось число школьников, попробовавших алкоголь
Юношеский оркестр Юрия Башмета впервые проведет отбор онлайн
Юношеский оркестр Юрия Башмета впервые проведет отбор онлайн
Илон Маск озадачил интернет странной фразой о красной таблетке
Илон Маск озадачил интернет странной фразой о красной таблетке
В ВОЗ рассказали о поведении российских школьников в соцсетях
В ВОЗ рассказали о поведении российских школьников в соцсетях

Топ на сегодня

ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме
Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме
Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков
Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в прошлом
"Секс может все запутать": Джастин Бибер рассказал, о чем жалеет в
В США высказались о ходе расследования появления коронавируса
В США высказались о ходе расследования появления коронавируса

Еще по теме

Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса
Более 40% россиян за последние полгода стали больше экономить на еде
Россияне стали экономить на продуктах
Подсчитано число экономящих на еде россиян