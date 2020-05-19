"Я не такая, как все говорят": как Ева Польна покорила публику в нулевые и чем занимается сейчас

Вадим Карасев

"Плачь-плачь, танцуй-танцуй" — именно с таким девизом Ева Польна ворвалась на российскую эстраду в конце 1990-х. Уже в той самой, первой песне Ева намекнула на свою бисексуальность, а потом еще много лет выворачивала душу наизнанку перед поклонниками, тесно переплетая в танцевальных хитах "Гостей из будущего" историю своего лирического героя с личными переживаниями. Сейчас Польна продолжает писать песни и выходить на сцену, но уже не в составе некогда гремевшего на всю страну музыкального коллектива. Сегодня, в 45-й день рождения Евы Польны, NEWSTES.RU вспоминает самые яркие моменты из жизни певицы. О "Гостях из будущего", уходе из группы, сольной карьере, тайном романе с Денисом Клявером, единственном браке, дочерях и многом другом рассказываем в новом материале.

Диплом библиотекаря и рэп-карьераЕва Польна родилась в Санкт-Петербурге в интеллигентной семье военного врача и инженера-технолога. Певица отличалась образцово-показательным поведением, хорошо училась в английской спецшколе, но при этом с самого детства любила творчество. Елена (а это настоящее имя артистки) занималась танцами, вокалом, очень любила читать научную фантастику и даже мечтала стать астронавтом.

К музыке Польна проявляла особую любовь и интерес. Она с удовольствием переслушивала пластинки джазовой певицы Эллы Фицджеральд и восхищалась выдающейся русской балериной Анны Павловой — во многом благодаря этим своим кумирам детства Ева в итоге смогла найти свой неповторимый стиль.





После окончания школы девушка поступила в Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской, в котором получила диплом библиотекаря-библиографа, а также свою вторую специальность "информационный менеджмент и маркетинг". Кстати, свою любовь к работе со словом Польна пронесла через всю жизнь — артистка по-прежнему с большим удовольствием пишет песни и юмористические стихи.Еще в годы учебы Ева Польна начала развивать свою музыкальную карьеру. Девушка начала выступать в составе питерской рэп-группы "А-2". Во время выступлений Еве также помогли школьные занятия танцами, потому что на сцене модных клубов, шикарных ресторанов, а порой откровенно потрепанных баров Санкт-Петербурга она не только развивала свои вокальные навыки, но и зажигательно двигалась в такт музыке.





В коллективе "А-2" Польна пробыла около года. А в 1997 году у молодой артистки произошла судьбоносная встреча с композитором и солистом группы "Чугунный скороход" Юрием Усачевым, которая и определила всю дальнейшую карьеру Евы. Усачев как раз подыскивал солистку в свой музыкальный коллектив под космическим названием "Гости из будущего" — на предложение Юрия присоединиться к группе Ева сразу же ответила согласием.





Юрий Усачев и Ева ПольнаГостья из будущего

Проект "Гости из будущего" был основан в 1996 году, но стал по-настоящему известным только после прихода в него Евы Польны. Изначально Юрий Усачев выступал в нем со своим коллегой Евгением Арсеньевым и пел в жанре джангл. Но однажды в одном из питерских клубов Усачев заметил на сцене Польну и понял, что именно она может вдохнуть в его проект новую жизнь.





"Гости из будущего"

С приходом Евы "Гости из будущего" сменили направление с не оцененного многими джангла на поп. А уже в 1999-м Польна пишет свой хит "Беги от меня", который сразу же прославил коллектив на всю страну. Кстати, в строчках песни Польна впервые намекнула на свою бисексуальность, однако тогда мало кто из слушателей всерьез воспринял этот посыл, — все просто с удовольствием подпевали за "Гостями из будущего" знаменитые "плачь-плачь, танцуй-танцуй".





В том же году Ева и Юрий выпускают свой второй хит "Нелюбовь". Интересно, что тогда песни "Гостей из будущего" начинают играть из каждого утюга, при этом мало кто знает солистов коллектива в лицо. Все меняется, когда Усачев привлекает к раскрутке группы продюсера уже вовсю гремевших на тот момент "Отпетых мошенников" Евгения Орлова. С его подачи коллектив переезжает из Санкт-Петербурга в Москву, начинает записывать хит за хитом, давать концерты и снимать клипы.





Кстати, в коллективе Ева Польна не только отвечала за тексты песен, но и продумывала дизайн сценических костюмов, а также выступала постановщиком всех выступлений. В 2000 году "Гости из будущего" выпускают сразу два альбома: "Зима в сердце" и "Это сильнее меня, часть 1", большая часть песен из которых сразу же забиралась на вершины музыкальных чартов.Всего же за всю историю группы они выпустили 9 студийных альбомов. Примечательно, что Ева не только писала песни для своего мегапопулярного коллектива, но и сама по себе служила вдохновением для других музыкальных исполнителей. Так, в свое время солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева выпустила песню под названием "Ева": хит был записан в год распада группы и насквозь пронизан сожалением по этому поводу.





Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я И в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ах, Ева, я любила,

— поет Плетнева.

Песню с таким же названием в 2002 году записал и Мурат Насыров. Причем покойный исполнитель не только посвятил композицию Польне, но и снял ее в своем клипе.





К своему творчеству Ева Польна и Юрий Усачев подходили основательно — они не просто делали то, что популярно и нравится им самим, но и, по их собственным ощущениям, выполняли для народа определенную миссию: с помощью своих хитов приучить соотечественников к таким жанрам, как трип-хоп и джангл.





Ева Польна и Юрий УсачевЭто был не хитрый план, я называю это "миссия". Я не шучу. Мы как-то сидели с Усачевым, и он говорит: "Блин, ты понимаешь, сейчас такой пипец. Люди, которые придут после нас, — через пять лет, через десять... они же будут на нас учиться. Мы же им как основа, они же поверят, что все возможно". Мы шли с миссией, как это ни смешно звучит. Но в двадцать пять лет так можно, а в шестьдесят с миссией идти уже смешно, наверное, — рассказала Ева в одном из недавних интервью изданию "Афиша Daily".





"Гости из будущего"Сольный путь

В 2009-м группа "Гости из будущего" прекращает свое существование, и на это было сразу несколько причин. Во-первых, Ева поняла, что со своим умением писать песни и ставить шоу уже давно готова выступать сольно. Во-вторых, отношения в коллективе изменились. Дело в том, что на протяжении всего существования группы поклонники гадали, есть ли роман между Евой Польной и Юрием Усачевым.





Юрий Усачев и Ева Польна

В недавнем же интервью изданию "Афиша Daily" Ева подтвердила, что действительно состояла в романтических отношениях со своим коллегой по коллективу. Польна уточнила, что они расстались с Юрием друзьями, однако больше не смогли выступать в составе "Гостей из будущего" из-за утраченной между ними химии.





Ева Польна и Юрий УсачевКакое‑то время моя история жизни была связана с моим соратником по группе "Гости из будущего" Юрием Алексеевичем Усачевым. Мы были с ним как Шалтай-Болтай, как две части одного целого. И это было круто. Это был период нашего невероятного творческого вдохновения. Потом мы с ним расстались как пара. Мой мир перевернулся. Я вообще не понимала, как можно писать после этого, потому что мне казалось, что я не могу без него существовать. Оказалось, что я могу, и еще как!





Юрий Усачев и Ева Польна

Мы продержались одиннадцать лет. Это невероятная история. По мировым меркам, по всем! Притом что нас не держали продюсеры. Бывает, что людей удерживают экономические условия, контракты, они ненавидят друг друга, но выезжают на концерты. У нас было не так. Когда мы расстались как близкие люди, я подумала: блин, это же я, это же мои песни, это же моя музыка — ну почему я должна это все бросать? Я должна уйти? Да ни за что! — рассказала Польна.





После этого Ева Польна решила уйти в свободное плавание. Первые шаги в одиночку давались ей очень тяжело: публика просто не хотела воспринимать ее в отрыве от группы и была уверена, что ей не удастся добиться успеха в сольном проекте. Однако Польна продолжала идти напролом, она понимала, что ей еще есть что сказать слушателю, поэтому, несмотря на критику, продолжала творить.

Люди, которые меня знали одиннадцать лет, сказали: "М-м, теперь ты одна? Ну мы все посмотрим, как ты упадешь и пропадешь", — поведала Польна о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в начале сольной карьеры.





Ева Польна

В год распада группы Ева представила свою первую сольную композицию "Парни не плачут" и клип на нее. Сразу же после этого все, кто, кто раньше сомневался в успехе ее нового проекта, свое мнение изменили — самостоятельно Ева выступала ничуть не хуже, чем в коллективе. Следом были "Миражи", "Корабли", "Я тебя тоже нет" и "Весь мир на ладони твоей", после чего Польна отправилась в большой концертный тур по городам России. За все старания Евы ей с лихвой воздалось — в 2013 году она была признана самой ротируемой артисткой в России и странах СНГ. Это была настоящая победа Польны над теми, кто после распада "Гостей из будущего" не верил в ее силы.









В 2014 году Ева Польна представила свой первый сольный альбом под названием "Поет любовь" — его многие музыкальные критики назвали лиричным соло-дебютом артистки с отголосками нот самых ярких артистов Советского Союза, а некоторые и вовсе признали его лучшим русскоязычным альбомом 2014 года.После ухода из "Гостей из будущего" Ева Польна не только изменила подход к творчеству, но и изменилась внешне. Звезда никогда не скрывала, что она склонна к полноте, однако если в составе группы она постоянно сидела на диетах, то после ухода в соло перестала себя истязать и немного набрала вес. Сказалась и гормональная перестройка — за годы в "Гостях из будущего" Польна дважды стала мамой.





Стиль

Отдельного внимания заслуживает стиль Евы Польны — он отличался оригинальностью с самого начала ее карьеры в группе "Гости из будущего". Ева продумывала сценические костюмы не только для себя, но и для коллег по группе, а также танцоров. В своих нарядах Польна полностью оправдывала космическое название их музыкального коллектива: даже по сегодняшним меркам наряды, сшитые из тканей по типу неопрена и декорированные мелкой сеткой, кажутся экстравагантными и ультрамодными.





Однажды, помню, придумали себе микроплатья с сетчатыми рукавами. А где ее взять, эту сетку? Помозговали немного, взяли колготки в сеточку, разрезали их посередине и надели себе на руки. Отлично получилось, кстати. Прямо иллюстрация к выражению "голь на выдумки хитра". Потом, уже много лет спустя, наблюдая на модных показах какого-то дизайнера моделей, которые нацепили себе на руки колготы, мы долго смеялись: все уже было придумано нами на заре туманной юности,

— вспоминала Польна в одном из своих интервью о сценических костюмах прошлого.





По сей день Ева одевается броско, особенно на сцене. Ее концертный гардероб в основном состоит из платьев и брючных костюмов ярких цветов — желтого, зеленого, розового, насыщенного синего. Свои образы звезда всегда дополняет яркими аксессуарами: серьгами, кольцами и шляпами.

Кстати, шляпа вообще является любимым предметом одежды Польны. Страсть к этому головному убору Еве привила бабушка — певица любила рассматривать ее старые фотографии, на которых бабушка всегда была в разных шляпах и перчатках. Артистка по-прежнему считает шляпу признаком элегантности и хорошего тона и с сожалением шутит, что в наши дни этот головной убор продолжают носить только она и Михаил Боярский:

У меня очень много шляп дома. Есть такие, которые я ношу каждый день, а есть сценические головные уборы. Головной убор — волшебный предмет. Он собирает весь образ воедино. Я могу надеть платье и пойти в нем в ресторан, и это будет что-то повседневное, но стоит добавить к нему какой-нибудь аксессуар из блесток и перьев на голову, как наряд моментально приобретает другое звучание, становится концертным.





Бисексуальность, дети и романы

Несмотря на то, что на свою бисексуальность Ева Польна намекнула еще в первом хите "Гости из будущего" под названием "Беги от меня" в 1999-м, тогда далеко не все ее услышали. Повторить Польна решила в 2001 году, когда публично сделала каминг-аут, — звезда рассказала о своей бисексуальности прессе.

Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина. Просто это должен быть человек, без которого я сегодня не могу и с которым я крепко связана,

— заявила тогда Польна.





Но в СМИ в основном обсуждались ее романы с мужчинами. Например, одна из самых ярких и романтичных историй в жизни Евы Польны связана с ее коллегой по шоу-бизнесу и экс-солистом коллектива "Чай вдвоем" Денисом Клявером. Именно Денису Ева посвятила один своих самых известных хитов "Лучшее в тебе".





С Клявером певица познакомилась на гастролях. Очень быстро у них закрутился роман, причем втайне от всех коллег и даже партнеров по их музыкальных коллективам. На тот момент Денис был женат, поэтому принял решение скрывать отношения с Евой. Через какое-то время Польна забеременела, но даже в тот момент Клявер не задумывался о том, чтобы расстаться со второй женой Юлей и жениться на Еве.





Денис Клявер и Ева Польна

Мы не прятались, но и на люди особо не выходили. Она девушка из космоса! Страсть была сильной. Мы жили вместе. Когда она забеременела, я был ошарашен, но потом счастлив. Мы сильные люди и очень разные, и я не хотел делать ей предложение,

— описал Клявер их отношения с Евой в телепрограмме "Секрет на миллион".

Ева и Денис скрывали факт рождения дочери Эвелин целых пять лет. Первое время поклонники "Гостей из будущего", да и их многие коллеги по шоу-бизнесу думали, что отцом девочки стал партнер Евы по группе Юрий Усачев, ведь именно он в свое время отвозил ее в роддом, в то время как Клявер вместе с матерью Евы в это время ждал в больничном коридоре. Публично признать дочь Денис Клявер решился только в 2010 году. Солист группы "Чай вдвоем" рассказал об этом в программе "Пусть говорят" у Андрея Малахова.





Ева Польна и Денис Клявер с дочерью Эвелин

После такого публичного признания на всю страну Польна сначала очень разозлилась на Клявера, ведь еще до рождения Эвелин они договорились держать все в секрете. Через какое-то время Ева все же простила Дениса и позволила ему общаться с дочерью:

Ева очень мудрая женщина, спасибо ей большое. Она потом все-таки позволила мне общаться с дочкой. Это, по-моему, логично и правильно, что настоящий отец признал своего ребенка. Ничего в этом страшного нет.





Ева Польна и Денис Клявер

Через два года после рождения Эвелин Ева Польна впервые вышла замуж — ее избранником стал ресторатор Сергей Пильгун. В том же 2007-м на свет появилась младшая дочь певицы Амалия. Ева и Сергей прожили в браке три года. Причинами расставания пары стали плотный рабочий график певицы и ее непростой характер.





Ева Польна и Сергей Пильгун





Ева Польна с дочерьми Амалией и ЭвелинЧерез некоторое время после расставания с супругом в прессе начали ходить слухи об отношениях Евы с ее пиар-директором и близкой подругой Александрой Манией. Ева и Александра проводили много времени вместе и даже вдвоем выходили в свет. Какое-то время в прессе даже ходили слухи, что певица и ее пиар-директор заключили однополый брак в Нидерландах. Ева была возмущена этими новостями о себе, опровергла их и даже подала в суд на некоторые издания, которые распространяли о ней клевету.





Ева Польна и Александра Мания





Сейчас звезда вообще не дает никаких комментариев по поводу своей личной жизни — известно лишь, что она живет вместе с дочерьми и своей мамой. Ева не любит беседовать с журналистами на эти темы, потому что заботится о своих детях и всячески их оберегает.

Одно дело, когда история касается меня, я уже обросла скорлупой, как говорят боксеры и борцы, "замозолилась", научилась не реагировать на какие-то вещи, считая их издержками своей профессии. Но когда речь идет о моих детях... Они ведь не виноваты, что их родители такие популярные персоны,

— считает певица.





Ева Польна с дочерьми Эвелин и Амалией

Что делает сейчас

В настоящее время Ева Польна продолжает выступать сольно, писать песни, выпускать новые хиты и клипы на них. В своей сегодняшней музыке артистка много экспериментирует с форматами: если раньше ее основным направлением был поп, то сейчас Ева позиционирует себя как инди-артист. За последние месяцы Польна выпустила сразу несколько хитов — песню "Снег", которую сама певица считает самой грустной и трогательной в своем репертуаре, и трек Besame Mucho.









Ева по-прежнему устраивает концерты и радует своих преданных фанатов, многие из которых вместе с ней еще со времен "Гостей из будущего". При этом Польна осознает, что в целом остается вне российского музыкального потока: она довольна нишей, которую занимает на нашей эстраде, и не стремится делать что-то ради хайпа.





Ева Польна





Ева утверждает, что даже в самом начале своей карьеры в "Гостях из будущего" никогда не представляла себя "семидесятилетней, скачущей по сцене в блестящих трусах". Польна стойко убеждена, что всему свое время и место, поэтому не отрицает, что однажды уйдет со сцены или перестанет писать песни, потому что попросту лишится вдохновения:

Я пишу песни потому, что мне это интересно, потому, что я так хочу. Когда у меня закончится вдохновение, я не буду вымучивать песни. Я просто прекращу их писать. Мне и моим поклонникам не будет стыдно за то, что я делаю. Это я вам могу гарантировать.









К слову, помимо музыки, у Польны есть еще много увлечений, которые приносят ей удовольствие. Так, Ева с юности пишет шуточные стихи под звучным псевдонимом Жозефина Аскольдовна Воздержак, увлекается живописью и часто выставляет свои творения на личной странице в инстаграме. Кроме того, Польна изучает боевое искусство кунг-фу и не исключает, что после выхода на пенсию будет устраивать шумные рейв-вечеринки. То ли еще будет, ведь удивлять Ева явно любит и умеет!



