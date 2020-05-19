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Эпидемия коронавируса закончится, когда в стране не будет ни одного больного человека, сообщила учёный

Эпидемия коронавируса закончится, когда в стране не будет ни одного больного человека, сообщила учёный

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Эпидемия коронавируса в России закончится тогда, когда количество активных случаев станет равно нулю, то есть уже не будет ни одного больного человека, и когда кривая общего количества заболевших достигнет максимума и перестанет расти. Об этом «Парламентской газете» сказала доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

Учёный рассказала, что сейчас среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев снижается, а кривая по общему количеству заболевших начала выходить на плато. 

Молдогазиева отметила, что, с учётом того, что заболевание коронавирусом имеет длительный характер, и период выздоровления занимает 3-4 недели, эпидемия закончится спустя это время после регистрации последнего случая  заражения.

«Предположительно, в России эпидемия завершится в августе, — спрогнозировала эксперт. — При условии закрытых границ до конца пандемии в мире (в течение всего лета) и отсутствии новых вспышек заражения».

Напомним, 14 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост количества заболевших коронавирусом нового типа в России удалось остановить, темп прироста новых случаев заражения остаётся незначительным.

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По материалам: pnp.ru

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