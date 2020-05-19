Юношеский оркестр Юрия Башмета впервые проведет отбор онлайн

Лидия Мартынова

Отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под правлением Юрия Башмета впервые пройдет онлайн в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, прослушивания будут проходить с 25 мая по 10 июня, сообщили в пресс-службе Башмета.

Для того, чтобы принять участие в прослушиваниях, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте www.ysor.ru. не позднее 25 мая. Дирекция оркестра распределит всех участников по дням и назначит время с учетом города проживания, инструмента и возможности музыканта принять участие в прослушиваниях в конкретный день. К прослушиваниям будут допускаться как участники, которые имеют возможность выступить с концертмейстером, так и те, у кого подобной возможности в данный момент нет.

"В связи с проведением региональных прослушиваний в режиме онлайн, мы хотим предоставить участникам дополнительную возможность пройти в финальный этап. После каждого дня прослушиваний, жюри будет определять финалистов. Но часть участников, которые не пройдут в финал по результатам прослушиваний, будут получать возможность попасть в финал в результате голосования зрителей. Зрительское голосование будет проходить на сайте оркестра", - говорится в сообщении.

Финальное прослушивание пройдет в очном режиме. Даты проведения будут сообщены дополнительно всем финалистам.