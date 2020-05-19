К чему дергается глаз: народная примета

Вадим Карасев

Многие не раз замечали, что порой у них дергается глаз. Если это не происходит постоянно, то это можно расценивать как полезную примету, предупреждающую о приближении проблем или об удачном стечении обстоятельств в будущем.

Помните о том, что даже если вы столкнулись в жизни с неприятной приметой, у вас всегда есть возможность ее нейтрализовать. Не забывайте, что будущее зависит только от вас самих. Чтобы изменить негативный курс, следует настроиться на позитивную волну и победить неуверенность, скрытые страхи и вирусные программы сознания.

Левый глаз почти всегда дергается в тех случаях, когда Вселенная хочет вас о чем-то предупредить, чтобы предотвратить возможные проблемы. Если дергается левый глаз, то, вероятнее всего, в скором будущем вас могут ожидать трудности и неприятности.

Правый глаз в большинстве случаев дергается к чему-то хорошему. Такая реакция организма может говорить о том, что скоро вас ожидают благоприятные изменения в какой-то из сфер жизни.

Дергающийся левый глаз во время неприятного разговора с близким человеком предупреждает, что если вы не прекратите спор, то можете очень серьезно поссориться. Это знак, что пора остановиться и дать друг другу время подумать, отойти от конфликта.

Если вы знакомитесь с человеком, и в этот момент у вас дергается глаз, это очень важный знак. Левый глаз дергается, предупреждая, что данная личность может принести одни неприятности. Если дергается правый, значит, знакомство окажется крайне полезным, и вас ждут дружба, любовь или успешное партнерство.

Когда глаз дергается в понедельник утром, это может сулить успешное или крайне неудачное начало недели в зависимости от того, с какой стороны вы ощущаете тик. Левый глаз дергается в том случае, если человеку стоит проявить осторожность и предусмотрительность. Тик на правом глазу означает, что нужно показать силу характера и не лениться, и тогда откроются новые возможности и улыбнется удача.

Если правый глаз дергается у юной девушки, которая находится в активном поиске, то в ближайшие дни ей встретится суженый.

Также очень хорошей приметой, согласно мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, является дергающийся правый глаз перед свиданием. Тик на левом глазу в этом случае означает, что что-то может пойти не так.

При совершении покупок по дергающемуся глазу можно определить, стоит ли совершать приобретение. Левый — лучше не рисковать. Правый — можно смело покупать то, что вы собираетесь.

Если любой глаз дернулся лишь один раз, то это может говорить о том, что кто-то из старых знакомых о вас вспоминает. К сожалению, сказать точно, кто именно и с какими эмоциями, невозможно.

Если глаз дергается во время сборов в дальнюю дорогу, пришло время проверить еще раз все документы и нужные вещи. Тик на левом глазу означает, что во время путешествия стоит быть предельно осторожными. Правый дергается, предвещая путешествие без проволочек.