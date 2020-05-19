Как уговорить кого угодно и на что угодно: секреты энергетического воздействия

Вадим Карасев

Порой в общении необходимо пользоваться приемами манипуляции, чтобы добиваться своего. Эксперты в области биоэнергетики расскажут, как энергетически воздействовать на собеседника, чтобы получать желаемое.

Мощное влияние на окружающих оказывают лишь те, у кого сильное биополе. Ранее мы рассказывали о пяти способах повысить свою энергетику и сделать ауру более сильной. Старайтесь поддерживать хорошее расположение духа, чтобы всегда влиять на окружающих и убеждать их быстрее.

Пользуйтесь сильными словами

Передать мощь своего посыла и энергию убеждения помогают сильные слова. Например, если вам необходимо убедить человека в необходимости что-то делать, то нужно пользоваться словами, которые сделают последствия чуть более осязаемыми в его восприятии.

Вместо «давай займемся проектом, ведь осталась всего пара дней до дедлайна» можно сказать «пора заняться делом, иначе нас уволят через пару дней». Не бойтесь приукрашивать, но передавать важную суть своими словами. Так люди начнут чаще прислушиваться к вам.

Ваше настроение решает очень многое

Например, женщина пытается уговорить своего мужчину встать с дивана и заняться уборкой вместе с ней. Если ей самой не хочется этим заниматься, то она будет вяло уговаривать мужчину, на которого это совершенно точно не произведет никакого влияния.

Постарайтесь сначала сами настроиться на то, что вам нужно сделать, а потом уже пытаться передать человеку свои эмоции словами и манерой речи. Этому стоит поучиться у офицеров, которые командуют сотнями солдат. Вы должны вживаться в роль, которая поможет повлиять на человека. Если кого-то нужно напугать, испугайтесь сами. Если кого-то нужно убедить в чем-то, необходимо убедиться в этом самим, поверить в то, что вы говорите.

Используйте камни-талисманы

Из всех минералов полезными при убеждении будут те, которые помогают вам быть более красноречивыми, или те, что повышают энергетику. К камням, помогающим становиться более красноречивыми, стоит отнести агат и цитрин.

Сделать ваше биополе более мощным поможет гранат или янтарь. Помимо камней в этом плане полезными будут золотые украшения. Они также помогают гораздо сильнее влиять на окружающих людей. Это прослеживается не только при общении в реальной жизни, но и в переписке в интернете. Люди смогут почувствовать вас удаленно.

Использование правильных цветов в одежде

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что энергетика человека сильно зависит от того, как он выглядит. Выбор цвета в одежде очень важен для тех, кому нужно повлиять на собеседника и добиться своего. В этом деле нет лучшего оттенка, чем красный.

Красная одежда повышает вашу энергию и позволяет лучше влиять на окружающих, проявлять больше лидерских качеств. Также полезным будет и белый цвет, который развивает красноречие и делает речь более влиятельной и значимой.

Общайтесь с человеком так, как ему удобнее всего

Этот метод стоит использовать как можно чаще. Если вам нужно убедить кого-то в чем-то или попросить о чем-либо коллегу, друга, близкого человека, то общайтесь с ним чаще на его территории.

К примеру, если человек постоянно сидит дома взаперти, то совершенно очевидно, что в социальных сетях донести до него суть будет проще. При личном разговоре убедить проще того, кто общителен и открыт. Те, у кого биополе более слабое и гибкое, предпочитают дистанционное общение.

Также обращайте внимание на манеру разговора. Люди с одним типом энергетики разговаривают напористо, громко и быстро, а другие медленно и еле слышно. Вероятность того. что они вас услышат и послушают, будет выше, если вы начнете с ними говорить так, как они говорят с вами. Эта методика очень популярна у психологов.