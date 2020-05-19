Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России

Лидия Мартынова

Казахстан обещает предоставить коридор для вывоза граждан Киргизии из Оренбургской области России. Об этом накануне, 18 мая, сообщил МИД Казахстана.

По информации ведомства, 17 мая в МИД Казахстана обратились коллеги из Киргизии с просьбой обеспечить коридор. В условиях пандемии, когда границы закрыты, пересечь территорию Казахстана по суше можно только после получения спецразрешения от властей.

«В соответствии с данным обращением 18 мая текущего года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам недопущения распространения коронавируса при правительстве Республики Казахстан было принято положительное решение о предоставлении бесконтактного транзитного коридора с условием обеспечения пассажирского транспорта по территории Республики Казахстан для граждан Кыргызской Республики, находящихся в Оренбургской области Российской Федерации», — информирует МИД.

Сейчас власти Киргизии прорабатывают вопросы обеспечения транспортом. Казахстан же обещает соседям «всестороннюю поддержку».

Напомним, Россия также организовывает вывоз своих граждан из Киргизии по суше через территорию Казахстана. Сейчас дипломаты собирают данные россиян, которые хотят покинуть Киргизию, и составляют список номеров их машин. Люди смогут выехать на своих авто.