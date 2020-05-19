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Китай объявил о выделении пострадавшим от коронавируса странам $ 2 млрд

Китай объявил о выделении пострадавшим от коронавируса странам $ 2 млрд

Китай намерен содействовать борьбе с пандемией коронавируса в мире и в течение ближайших двух лет выделит $ 2 млрд для оказания финансовой поддержки пострадавшим от нее странам. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он выступил с таким заявлением на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Китай твердо придерживается принципов, которые лежат в основе китайской концепции по формированию человечества с единой судьбой. Мы намерены обеспечивать безопасность собственного народа в области здравоохранения и действовать с учетом своих международных обязательств в данной сфере», — сказал политик.

Он отметил, что особое внимание Пекина будет уделено тому, чтобы финансовую помощь получили развивающиеся государства.

Ранее ИА Newstes сообщало, что новая вспышка коронавирусной инфекции в Китае стала основанием для введения строгих мер изоляции на северо-востоке страны. По информации Bloomberg, под новый карантин попали более 100 млн человек.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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