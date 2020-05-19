Клуб "Эльбрус" провел онлайн-встречу с финалистами "Лидеров России"

Вадим Карасев

Фото: https://rugrad.eu/

Клуб "Эльбрус" провел встречу с финалистами третьего сезона конкурса "Лидеры России", флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", где участники узнали о проектах сообщества. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

В сентябре 2018 года некоторые победители конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали клуб с одноименным названием. Сейчас сообщество реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 тыс. человек из 60 регионов страны. Здесь финалисты конкурса масштабируют свои социальные проекты, получают опыт у наставников конкурса, участвуют в новых образовательных программах, а также обмениваются идеями и ресурсами на встречах.

В ноябре 2019 года состоялось второе общее собрание клуба, в рамках которого были разработаны и утверждены ценности сообщества: "Служение Родине", "Невозможное-возможно", «Один за всех и все за одного, "Открытость и прозрачность", "Честность и порядочность".

"Вся наша команда переживает, что пока не получилось реализовать очную встречу "Лидеров России" в рамках суперфинала конкурса. Мероприятие всегда вызывает бурю эмоций, как у участников, так и у организаторов. Мы надеемся, что наш финал состоится в очном формате, где мы все сможем встретиться. Здорово, что на конкурсе нам удалось собрать людей, которые являются не только умными, талантливыми, профессиональными управленцами, но и неравнодушными, активными и ответственными жителями нашей страны", - заявил на открытии онлайн-встречи генеральный̆ директор АНО "Россия - страна возможностей̆" Алексей Комиссаров.

Победитель первого сезона конкурса, председатель клуба Лидеров России "Эльбрус", директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова рассказала участникам встречи про миссию сообщества и его цели. К ним она отнесла взаимопомощь и формирование эффективных горизонтальных связей, реализация социальных проектов на региональном и федеральном уровне, развитие лидерского потенциала через обучение и наставничество, содействие проектам президентской платформы "Россия - страна возможностей".

«Клуб развивает лидерский потенциал через обучение и наставничество. Например, обучение методологии "Сервис-дизайн", и участие в образовательной программе "Театр компетенций", фокус которой направлен на осознанность, самоорганизацию, самомотивацию и грамотную работу со своими сильными и слабыми сторонами, понимание своих зон развития и талантов, развитие лидерских компетенций с помощью театральных методик. Кроме того, мы реализуем программу "Наставничество", которая разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы "Россия — страна возможностей". Они получают на год наставников из числа победителей и финалистов конкурса "Лидеры России", - уточнила Дьяконова.



Сейчас АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", студенческая олимпиада "Я – профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки 2.0", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", конкурс "Цифровой прорыв", профессиональный конкурс "Учитель будущего", портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс "Лучший социальный проект года", всероссийский проект "РДШ – Территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент года", движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), благотворительный проект "Мечтай со мной", всероссийский конкурс "Лига вожатых", конкурс "Моя страна – моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASE-IN" и "Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior".

Конкурс "Лидеры России" - один из крупнейших проектов АНО "Россия - страна возможностей". Главная цель конкурса - поиск эффективных молодых управленцев и профессионалов, отвечающих современным требованиям.