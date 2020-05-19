Количество заражений коронавирусом в России достигнет минимума в конце июня-начале июля, считает учёный

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

При условии сохранения ограничительных мер в России количество заражений коронавирусом достигнет минимума в конце июня-начале июля, сказала «Парламентской газете» доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

По её словам, со 2 мая 2020 года Россия находится на этапе преодоления пика кривой, отражающей количество ежедневных случаев заражения.

«Сейчас наблюдается тенденция снижению ежедневно регистрируемых случаев заражения, то есть к преодолению пика, и намечается начало нисходящей части кривой, — сказала Молдогазиева. — Однако по состоянию на 18 мая мы не можем с абсолютной уверенностью утверждать, что пик уже пройден».

Учёный отметила, что, предположительно, в России нисходящая часть кривой будет длиться около 5-6 недель, в течение которых количество заражений будет падать и достигнет минимума в конце июня — начале июля. «Это при условии соблюдения ограничительных мер», — добавила Молдогазиева.

Напомним, 14 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост количества заболевших коронавирусом нового типа в России удалось остановить, темп прироста новых случаев заражения остаётся незначительным.