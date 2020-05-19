Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем генпрокурора

Алексей Вольцев

Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности на заседании рекомендовали верхней палате назначить на должность заместителя генпрокурора замруководителя управления Следственного комитета по расследованию особо важных дел Анатолия Разинкина.

Этот вопрос Совфед рассмотрит 20 мая.

Как сообщил ранее РИА Новости председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, соответствующее представление президента поступило в верхнюю палату.