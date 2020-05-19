Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан

Анастасия Иванова

Консульский отдел посольства России в Швейцарии с 25 мая возобновит прием граждан по всем консульским вопросам, кроме оформления виз, говорится в сообщении посольства.

"C 25 мая с.г. консульский отдел Посольства России в Швейцарии возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам, кроме оформления виз. Доступ граждан в консульский отдел будет осуществляться в особом режиме", - говорится в сообщении.