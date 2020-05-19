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Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан

Консульский отдел посольства России в Швейцарии возобновит прием граждан
Консульский отдел посольства России в Швейцарии с 25 мая возобновит прием граждан по всем консульским вопросам, кроме оформления виз, говорится в сообщении посольства.

"C 25 мая с.г. консульский отдел Посольства России в Швейцарии возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам, кроме оформления виз. Доступ граждан в консульский отдел будет осуществляться в особом режиме", - говорится в сообщении.

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По материалам: ria.ru

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