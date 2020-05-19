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Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет

Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет в первый день после их анонсирования достигало на портале госуслуг 40 тысяч в минуту, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.

"Владимир Владимирович 11 мая объявил об этой мере, и 12 мая было порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт (госуслуг) для получения этих выплат. Мы с коллегами не ожидали такой востребованности меры. Сегодня подано почти 8 миллионов заявлений через портал госуслуг, они охватывают свыше 11 миллионов детей. Правом физической подачи заявлений через МФЦ или отделение Пенсионного фонда воспользовались 100 тысяч человек", - сказал Котяков в интервью программе "Познер" на Первом канале.


Максим Топилин, ведомство прогнозирует, что единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей могут получить около 22 миллионов детей, заявления поданы уже на треть от этого числа.
# Россия
По материалам: ria.ru

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