Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет

Лидия Мартынова

Число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет в первый день после их анонсирования достигало на портале госуслуг 40 тысяч в минуту, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Президент России Владимир Путин в связи с коронавирусом поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.

"Владимир Владимирович 11 мая объявил об этой мере, и 12 мая было порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт (госуслуг) для получения этих выплат. Мы с коллегами не ожидали такой востребованности меры. Сегодня подано почти 8 миллионов заявлений через портал госуслуг, они охватывают свыше 11 миллионов детей. Правом физической подачи заявлений через МФЦ или отделение Пенсионного фонда воспользовались 100 тысяч человек", - сказал Котяков в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Максим Топилин, ведомство прогнозирует, что единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей могут получить около 22 миллионов детей, заявления поданы уже на треть от этого числа.