Курс рубля продолжил расти

Вадим Карасев

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В начале торгов на Московской бирже курс рубля продолжил рост, который начался накануне. Российская валюта дорожает на фоне повышения нефтяных котировок, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:06 по московскому времени курс доллара опустился до 72,38 рубля. В последний раз на таких уровнях рубль торговался в начале марта, еще до обрушения стоимости нефти. Накануне евро опускался еще ниже, до 78,8 рубля.

Главные российские фондовые индексы также растут: Мосбиржа в районе 0,7 процента, а РТС — более процента.

Июльские фьючерсы на нефть Brent после вчерашнего роста закрепились на уровне выше 35 долларов за баррель, а сорт WTI поднялся выше 32 долларов.

Также накануне стало известно, что российская марка Urals продается в Европе по цене выше 30 долларов, что происходит впервые с марта этого года.