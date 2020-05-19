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Лавров рассказал о поставках аппаратов ИВЛ из США в Россию

Лавров рассказал о поставках аппаратов ИВЛ из США в РоссиюСергей ЛавровФото: Алексей Никольский / РИА Новости

США безвозмездно помогут России и направят туда аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Планируется два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений (...)», — отметил он. Лавров выразил надежду, что помощь Вашингтона поможет преодолеть тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

Он добавил, что поставки российской помощи в США также были безвозмездны. По словам министра иностранных дел, Москва и дальше готова сотрудничать с США и другими странами, чтобы, в частности, разработать вакцину.

Ранее американское посольство в России раскрыло подробности поставок аппаратов ИВЛ из США в Россию. Американский президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и поставить 200 вентиляторов, первые 50 будут готовы к отправке уже 20 мая.

По последним данным, в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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