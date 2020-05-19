Лунный день сегодня 19 мая 2020 года

Вадим Карасев

Почти каждый день Луна меняет свою энергетику, а значит, ее влияние на нас становится иным. Астрологи расскажут, как правильно провести этот день и чего от него ожидать.

Этот день будет достаточно неблагоприятным, но сохранить удачу рядом вам помогут специальные заговоры. Также немаловажной можно считать банальную уверенность в себе, которая спасет вас от неудач. Этот вторник обещает быть очень непростым.

Фаза Луны: начинается 27 лунный день. Ему суждено пройти под влиянием Овна. Убывающая Луна в этом Знаке Зодиака крайне нестабильна и порождает хаос. Это значит, что день будет опасным и непредсказуемым. Но если вы будете следовать советам астрологов, то сможете выйти победителем из всех перипетий.

Магнитные бури 19 мая: на Солнце в последние несколько дней не наблюдалось вспышек. Вероятность магнитных возмущений близка к нулю.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых;умение забывать плохое;умеренные покупки;неторопливость;осмотрительность;ответственность.грубость;импульсивность;обиды.

Дома сегодня астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не увлекаться делами, особенно если вам совершенно не хочется ими заниматься. Лучше сфокусироваться на отдыхе, релаксации, любимых увлечениях. В такие дни полезно заниматься любимыми делами и задачами, которые не требуют повышенных затрат сил и времени на решение.

Что надеть сегодня

Одежда в такие дни решает очень многое. Если правильно подобрать цвета, то можно существенно снизить вероятность появления эмоциональных проблем. Удачными оттенками сегодня будут зеленый, черный, темно-серый, бирюзовый и оранжевый. Носите одежду таких цветов, чтобы отводить неприятности и укреплять свое биополе.

Из камней-талисманов сегодня астрологи советуют выбирать минералы стихии Воды. Их воздействие поможет нейтрализовать мощь стихии Огня, представленной Овном. Речь идет об аквамарине, авантюрине, лазурите. Дополнить образ можно серебряными украшениями, которые помогут бороться с неприятностями и оставаться стабильными.

Финансы и работа в 27 лунный день

Рабочие проблемы в такие дни лучше решать как можно скорее. Не стоит откладывать их на потом, но и торопиться тоже нежелательно. Астрологи советуют внимательно подходить к процессу принятия решений. Не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.





Овен может сделать людей более импульсивными в покупках. Остерегайтесь эмоциональных приобретений, ненужных трат. При совершении плановых приобретений обращайте внимание на скидки. Сегодня товары по акции люди будут разбирать в два раза быстрее.

Любовь и отношения 19 мая

В этот день стоит научиться принимать людей такими, какие они есть. Астрологи советуют помнить, что совершенных людей не существует. Нужно научиться прощать тех, кто был не прав в прошлом или совершает какие-то ошибки прямо сейчас. Ваше великодушие не останется незамеченным.

Умение забывать все плохое стоит подкрепить дипломатией и гибкостью. Если в этот день гнуть свою линию и не думать о других, можно лишиться любви, дружбы и доверия. Овен — очень мощный Знак, который может заставить вас нагрубить кому-то без причины или резко отреагировать на объективную критику. Старайтесь держать эмоции при себе.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это крайне динамичный и непредсказуемый день, в который человек может начать утро с позитивом, а уже к обеду быть злым на весь мир. Пытаться как-то предсказывать поведение других людей — самое бесполезное дело 19 мая.

Лучше сфокусироваться на своем собственном настроении и попытаться перестать переживать и тревожиться из-за мелочей. Только так можно будет сохранить удачу.