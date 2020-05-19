Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии

Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии

Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
. Основатель инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген предложил Франции продать "Мону Лизу", чтобы покрыть финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса, сообщает Independent.

Впервые предприниматель высказал эту идею в интервью французскому футурологическому изданию Usbek & Rica.

"Франции нужно продать "семейную реликвию" по меньшей мере за 50 миллиардов евро. День за днем мы терпим миллиардные убытки, как дети, которые засекают, сколько времени будет падать камень в колодец, чтобы измерить его глубину. Мы продолжаем считать, а кризис все не кончается", – поделился он.


"Как налогоплательщик и предприниматель, я знаю, что это не выдуманные миллиарды, нам придется их заплатить. Имеет смысл продать что-то дорогое за максимально возможную цену. Это должно быть то, потеря чего наименьшим образом скажется на нашем будущем", – добавил он.


По его словам, картину легко перевезти и передать, но при этом очень важно договориться о стоимости: "Она должна быть безумно высокой, чтобы транзакция имела смысл".

Он также предложил использовать шедевр Леонардо да Винчи в качестве формы криптовалюты. Тогда его можно было бы легко передавать другим странам.

"С точки зрения закона и технически, у такого решения много преимуществ: Франция и Лувр могли бы по-прежнему контролировать все, что происходит с полотном", – уверен предприниматель.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В фотографии завтрака советского инженера заподозрили неладное
В фотографии завтрака советского инженера заподозрили неладное
Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали годовщину свадьбы
Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали
Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
Лувру предложили продать "Мону Лизу", чтобы покрыть убытки от пандемии
Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора девочке
Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора
Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу вУраза-байрам
Муфтий Дагестана призвал мусульман не выходить на улицу вУраза-байрам
Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать
Бунтовавшие на базе «Газпрома» вахтовики начали сбегать
Прирост новых случаев COVID-19 в Марокко упал до минимума с конца марта
Прирост новых случаев COVID-19 в Марокко упал до минимума с конца
Парикмахер заразила коронавирусом десятки россиян во время работы
Парикмахер заразила коронавирусом десятки россиян во время работы
Медведев призвал критиков "встать с дивана" и помочь россиянам
Медведев призвал критиков "встать с дивана" и помочь россиянам
На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой
На онлайн-платформе STAY состоится концерт Татьяны Булановой
Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры пары
Два года со дня свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: самые яркие кадры
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29
В Нагорном Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 29

Топ на сегодня

«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников

Еще по теме

Немецкая E.ON получила убыток из-за подразделения Uniper
Apple поглотила бизнес Toshiba
Костин: ВТБ придется продать украинскую "дочку" с потерями
Саудовская Аравия планирует продать евробонды в октябре на $10 миллиардов