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Малому бизнесу хотят упростить получение господдержки

Малому бизнесу хотят упростить получение господдержки

Предприятиям малого и среднего бизнеса, допустившим незначительные нарушения условий оказания господдержки, предлагают смягчить ограничения на получение помощи.  Соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития России, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

«Предлагается внесение изменений, …направленных на смягчение действующего ограничения на получение поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), допустившими незначительные нарушения порядка и условий оказания поддержки», — говорится в карточке к документу.

Кроме того, предлагается не ограничивать меры поддержки в отношении малых и средних предприятий, устранивших нарушения в срок, установленный соответствующим органом.

Планируется, что документ вступит в силу в октябре 2020 года.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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